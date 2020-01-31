أجهزة محمولة

إطلاق نسخة من iPhone 11 Pro مستوحاة من شاحنة Tesla Cybertruck بسعر باهظ

إطلاق نسخة من iPhone 11 Pro مستوحاة من شاحنة Tesla Cybertruck بسعر باهظ
1٬867

أطلقت شركة (كافيار) Caviar الروسية نسخة خاصة من هاتفي (آيفون 11 برو) و(آيفون 11 برو ماكس) مستوحاة من تصميم شاحنة تسلا الكهربائية الصغيرة (سايبر ترك) Cybertruck التي كانت حديث وسائل الإعلام عند الإعلان عنها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأطلقت الشركة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية المصممة حسب الطلب على النسخة الخاصة من هواتف آبل اسم (سايبرفون) Cyberphone، وهي تأتي مع جسم من التيتانيوم يحميها من جميع الجوانب، حتى أنها تأتي مع غطاء حماية للشاشة من التيتانيوم يمكن طيه وجعله مسندًا للهاتف.

وسبق لشركة (كافيار) صناعة نسخ خاصة من الهواتف الذكية الرائدة، بما في ذلك هاتف آيفون مع جسم من الذهب والألماس، وبسعر يتجاوز 100,000 دولار أمريكي. أما هاتف (سايبرفون) الجديد فهو يتوفر بسعر يبدأ من 5,265 دولارًا أمريكيًا لهاتف (آيفون 11 برو) وبسعة 64 جيجابايت، وهو يتوفر بسعة 265 جيجابايت أو 512 جيجابايت، أما السعر فإن الشركة تطلب من العملاء التواصل لإعلامهم به.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

آيفون 11 برو يجمع بيانات الموقع حتى لو عطلتها

تقرير: آبل تعتزم زيادة إنتاج آيفون 11 وخفض إنتاج آيفون 11…

وتعتزم (كافيار) طرح 99 وحدة من هاتف (سايبرفون) فقط.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أخبار الإنترنت

آبل تحذر مستخدمي آيفون 11 بشأن استبدال الشاشة

أجهزة محمولة

هل يصمد آيفون 11 برو ماكس أمام الخدش والحرق والثني؟ (شاهد)

أجهزة محمولة

اختبار البطارية بين هواتف آيفون 11 وجالاكسي نوت10+ وميت 30 برو .. من الفائز؟ (شاهد)

أجهزة محمولة

سامسونج تعتزم دعم أبرز كاميرا آيفون 11 برو في جالاكسي إس11 المرتقب

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد