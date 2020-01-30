هونر تطلق MagicWatch 2 في الإمارات

أعلنت هونر العلامة الإلكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية أن ساعتها الذكية الجديدة MagicWatch 2 أصبحت متوفرة في الإمارات العربية المتحدة.

وتمتاز الساعة الأنيقة والجريئة بتصميمها، ببطارية جبارة ذات أداء متفوق تستمر بالعمل 14 يوماً وتقنيات تتبع اللياقة البدنية والصحة وخيارات التصميم المتنوعة والقابلة للتعديل التي تلبي احتياجات الشباب حول العالم.

ستكون ساعة MagicWatch 2 متوفرة بلونين هما الأسود الفحمي “Charcoal Black” بسعر 749 درهم إماراتي والبني الكتاني “Flax Brown” بسعر 849 درهم إماراتي عبر الإنترنت من خلال مواقع noon.com وHihonor.com.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تشتهر هونر اليوم بمنتجاتها الذكية المذهلة والمجهزة بالتقنيات الرائدة في المجال والتي توفرها للعملاء بأسعار تنافسية، وتعبيراً عن التزامنا بتقديم المزيد من الابتكارات في مختلف خطوط الإنتاج، يمثل إطلاق ساعة MagicWatch 2 علامة فارقة في استراتيجيتنا 1+8+N لإنترنت الأشياء والتي تهدف إلى توفير تجربة ذكية ومتكاملة على الدوام للمستهلكين، ونتطلع إلى مواصلة نيل إعجاب عملائنا الشباب في الإمارات العربية المتحدة عبر مزيد من خيارات المنتجات الفريدة لنجعل العالم أكثر اتصالاً”.

مزيج التصميم البارز واللمسة الشبابية الجريئة

صُنعت الساعة من فولاذ 316L المكرر والمقاوم للصدأ، وتمتاز ساعة بشكل دائري مستوحى من ساعة الكرونوغراف الكلاسيكية، وصُممت منحنياتها الأنيقة بطريقة هندسية دقيقة لتكون تحفة فنية.

وتتميز الساعة بنفحات إبداعية تظهر في خفة وزنها وتصميمها البسيط، بينما تمنح حلقة الساعة العملية وتباين ألوان أزرارها تجربة رائعة للمستخدمين تحفز الخيال.

وأضيف على الساعة الذكية مقاس 46 ملم لوحة auto-racing منحتها مظهر رياضي جريء ومشوق، وتجدر الإشارة أيضاً إلى الخط الأحمر الأنيق والملفت على الزر العلوي في الساعة والذي يمنحها إطلالة مميزة وخاصة، وبفضل تصميمها السلس والأنيق، تحقق الساعة إطلالة الجهاز المتطور العصري الذي يلائم معصمكم.

ولتتميزوا بين الجميع، تضم ساعة MagicWatch 2 العديد من خيارات الخلفيات التي تمكنكم من اختيار الخلفية من صوركم الشخصية لتتكيف بشكل مثالي مع ذوقكم وشخصيتكم.

ولا تقتصر مزاياها على تخصيص خلفياتها وتصميمها العصري، بل تأتي MagicWatch 2 مع أربعة أحزمة مختلفة مصنوعة من المطاط المرن “مادة مضادة للحساسية وصديقة للبيئة” والجلد والمعدن كي ترتدوا معها الحزام المناسب لكل مناسبة.

وتمثل كل خلفية مجموعة مستخدمين مختلفة، وتروي جميعها قصص فريدة بناءً على أنشطة المستخدم أو رغباته المؤقتة، والتي يتم تمثيلها عبر مجموعة متنوعة من المزايا والأسلوب العام.

15 نمط للتمارين الرياضية بناءً على أهداف المستخدم مما يجعل الساعة الرفيق المثالي للحفاظ على لياقتك

تستطيع ساعة MagicWatch 2 تتبع 15 نمط مخصص من التمارين الرياضية بما في ذلك ثماني رياضات في الهواء الطلق وسبعة يمكن ممارستها في الداخل.

كما تم تزويدها بـ 13 جلسة احترافية للركض وقدرة تحليل البيانات التفصيلية للأنشطة لتعزيز الأداء خلال التمرين ومنح التوجيهات الصوتية بالتعاون مع FirstBeat، المزود الرائد للتحليلات البدنية الخاصة بالرياضة والصحة، تستطيع ساعة MagicWatch 2 أن توفر بيانات التمارين الاحترافية لممارسة التمارين بكفاءة أكبر، وسواء كان المستخدم من المبتدئين أو المحترفين، ستكون ساعة MagicWatch 2 رفيقة التمارين الرياضية الأمثل من دون شك.

تقنيات متطورة لتحسين دقة تتبع مستوى اللياقة والصحة البدنية

انتقلت ساعة MagicWatch 2 بمزايا اللياقة إلى المستوى التالي فهي تمتاز بثلاث تقنيات أساسية لتزويد المستخدمين بتوجيهات ومعلومات في الوقت الحقيقي، وهي مجهزة بخاصية HUAWEI TruSleep™2.0 و HUAWEI TruRelax™و HUAWEI TruSeen™ 3.5 التي تمكن الساعة من لعب دور المستشارة الصحية لكم ومساعدتكم على العيش بصحة أفضل وتحسين نوعية حياتكم، وستسهم جميع المزايا المتطورة والمدروسة بشكل كبير في تحسين نظام نشاطاتكم اليومي.

يستخدم HUAWEI TruSeen™ 3.5 مستشعرات التخطيط الضوئي التي تسخر تقنية تعتمد على الضوء للكشف عن معدل تدفق الدم الذي يتحكم فيه نشاط الضخ في القلب، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمستخدمين لتتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ويتم إرسال إشعار للمستخدم عندما يتجاوز معدل ضربات القلب 100 نبضة في الدقيقة أو في حال انخفض لأقل من 50 نبضة في الدقيقة واستمر لمدة 10 دقائق متواصلة خلال الفترة التي يكون فيها المستخدم غير نشط، ويستطيع المستخدمون عرض جميع بيانات معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي عبر تطبيق Huawei Health الذي سيساعدهم في مراقبة أداء صحتهم.

HUAWEI TruSleep™ 2.0 هي تقنية متطورة لمراقبة النوم، يمكنها تقييم جودة نومكم من خلال مستشعر تسارع من ستة محاور ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي وجودة التنفس وتحليل البيانات الضخمة، ويستخدم حالياً أكثر من 10 ملايين مستخدم هذه التقنية لمراقبة وتحسين جودة نومهم.

تستطيع تقنية HUAWEI TruRelax™ التعرف على مستويات التوتر لديكم وتحديد ما إذا كنتم تشعرون بالتوتر خلال اليوم، مما يساعدكم على الاسترخاء الذهني والجسدي.

وتدعم هذه التقنية خوارزمية HRV “تقلب معدل ضربات القلب” التي يتم قياسها عبر اختلاف في الفاصل الزمني بين الضربة والأخرى، مما يمكن تقنية HUAWEI TruRelax™ من قياس مستوى إجهاد وتوتر المستخدم، ويعني ارتفاع معدل تقلب وضربات القلب أن القلب أكثر صحة وعافية وهو مؤشر قوي على صحة القلب مع مرور الوقت، وتستطيع الساعة قياس مستوى التوتر بدقة وتوفير تمارين التنفس المناسبة للتخفيف من نسبة التوتر “جهاز تتبع نسبة التوتر متاح فقط لأجهزة أندرويد”.

KIRIN A1 – أول معالج BT و BLE 5.1 في العالم في جهاز قابل للارتداء، يعزز أداء الساعة لتستمر حتى 14 يوماً

يعد عمر البطارية القصير أحد أكبر التحديات التي تواجه المنتجات القابلة للارتداء اليوم، وحلت هونر هذه المشكلة عبر تزويد الساعة بتصميم معالج مزدوج لتخفيض استهلاك الطاقة.

وعبر تصميم مجموعة الشرائح غير المتجانسة ومتعددة النوى، يعتبر Kirin A1 أول معالج قابل للارتداء تطوره الشركة ذاتياً يأتي مع معالج Cortex-M7 الفعال والذي ساعد ساعة MagicWatch 2 على تحقيق الحوسبة السريعة وعمر البطارية الطويل ونقل المعلومات بشكل أسرع وتتبع معدل ضربات القلب بشكل أكثر دقة عند استهلاك الطاقة بمستويات منخفضة للغاية.

والميزة الأبرز في الساعة هي خوارزمية 2.0 الذكية لتوفير الطاقة، والتي تتيح للساعة التعرف على سلوك وعادات المستخدم عند استخدام الساعة والتوصل إلى أفضل إعدادات الأداء باستخدام تقنية التعلم المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الأداء المخصص والمناسب.

وبالإضافة إلى عمر البطارية المذهل، توفر الساعة للمستخدمين معدل نقل أسرع بكثير ونطاق أوسع، ويستطيع المستخدمون مشاهدة التلفزيون في غرفة المعيشة وشحن هواتفهم الذكية في غرفة النوم أثناء مراجعة نطاق التغطية لساعة MagicWatch 2 في نفس الوقت.