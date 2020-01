لعبة Ready Chef Go تسجل نصف مليون طلبية طعام

أعلنت Snap Inc بالتعاون مع شركة Mojiworks المطور الرائد للألعاب المصممة خصيصاً لمنصات التواصل الاجتماعي العالمي عن إطلاق لعبة الطهي Ready Chef Go حصرياً عبر Snap Games، منصة الألعاب الإلكترونية المباشرة متعددة اللاعبين التابعة لشركة Snap Inc.

وتتيح اللعبة للأصدقاء اللعب سوياً ومنافسة الفرق الأخرى من مستخدمي سناب شات في مهارات الطهي عبر جولات سريعة تصل حتى 60 ثانية، وإضافة التحديثات والحصول على أدوات المساعدة عبر مشاهدة الإعلانات لضمان التفوق على الفرق المنافسة.

وعقب إطلاق Ready Chef Go في 19 ديسمبر 2019، وصل عدد طلبيات الطعام التي أنجزها المتنافسون ضمن اللعبة إلى نصف مليار طلبية خلال الشهر الأول من إطلاقها، وهي اليوم متاحة للاعبين حول العالم.

وتعتبر شركة Mojiworks أول مطور خارجي مستقل يطلق لعبة تضم شخصيات Bitmojis ثلاثية الأبعاد، وتتيح لعبتها Ready Chef Go للاعبين إمكانية تشكيل الفرق لتأكيد جدارتهم بلقب أفضل طهاة Bitmoji على الإطلاق من خلال النسخة ثلاثية الأبعاد لشخصياتهم المفضلة.

تشمل اللعبة حالياً ستة أنماط من المطاعم المتاحة في أوقات مختلفة من اليوم، وتتيح دورات ترقيتها القصيرة نطاقاً واسعاً من الأنماط الموسمية والمنافسات العفوية، وتعمل Mojiworks حالياً على تطوير أنماط جديدة ومكونات للتقدم في مسار اللعبة وهدايا للأصدقاء وتعتزم إطلاقها خلال الأشهر الأولى من العام 2020.

وفي هذا السياق، قال ماثيو ويغينز، الرئيس التنفيذي لشركة Mojiworks: “ندرك أن تجربة اللعب الأفضل هي بصحبة الأصدقاء، ولهذا يسعدنا إطلاق لعبة Ready Chef Go على سناب شات، فقد أتاحت لنا المزايا التي تتمتع بها منصة Snap Games إمكانية ابتكار لعبة رائعة وممتعة للأصدقاء بلمسة مبتكرة من Bitmoji، ويسعدنا أن تحظى اللعبة بهذا الاستحسان الواسع من اللاعبين ونتطلع قدماً للمضي قدمًا إلى جانب فريق Snap Games في هذا المشروع وغيره من المشاريع المستقبلية”.

وقال جون ايماه، رئيس شراكات الألعاب في Snap: “لطالما حرصنا على توفير تجارب الألعاب المتميزة التي تتيح لمستخدمي منصتنا فرصة مشاركتها مع أصدقائهم، ولا شك في أن لعبة Ready Chef Go تمثل إضافة متميزة إلى قائمتنا المتنوعة، فقد لاقت اللعبة استحساناً واسعاً بين مستخدمي سناب شات كما أثبتت Mojiworks مجدداً مكانتها كشريك أمثل لإطلاق أول لعبة من تطوير طرف ثالث وتضم شخصيات Bitmojis ثلاثية الأبعاد، ونتطلع قدماً إلى توسيع آفاق هذه الشراكة مستقبلاً”.

وتعد Ready Chef Go سادس لعبة يطورها طرف ثالث على منصة ألعاب Snap Games المتزامنة والقائمة على محرك ألعاب PlayCanvas، ويمكن لمستخدمي سناب شات النقر فوق أيقونة الصاروخ للوصول إلى Snap Games مباشرةً من تبويب الدردشات على سناب شات والدردشة مع أصدقائهم أثناء اللعب.