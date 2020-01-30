كيف يمكنك تشغيل ألعاب PS4 على هواتف أندرويد؟

تتيح لك ميزة (اللعب عن بُعد) Remote Play تشغيل ألعاب PS4 المفضلة لديك على أي جهاز متوافق، ويعني ذلك أنه يمكنك بدء اللعب باستخدام جهاز PlayStation المتصل بشاشة تلفاز، وإيقاف اللعبة مؤقتًا، ثم تشغيل تطبيق اللعب عن بُعد على جهازك المختار وستكون اللعبة جاهزة لتتمكن من متابعة اللعب من حيث توقّفت سابقًا. ولحسن الحظ تعتبر عملية إعداد هذه الميزة بسيطة جدًا.

إليك ما تحتاج إلى القيام به لإعداد ميزة اللعب عن بُعد على جهاز PS4 وتشغيل الألعاب على هواتف أندرويد:

أولًا، المتطلبات:

جهاز PS4 أو PS4 Pro.

أي جهاز أندرويد يعمل بإصدار (Android 5.0) أو أي إصدار أحدث، ومتُصل بالشبكة نفسها المُتصل عليها جهاز PS4.

تطبيق اللعب عن بُعد من خلال جهاز PS4 ‏(PS4 Remote Play) وهو متاح مجانًا.

ثانيًا، تشغيل إعداد اللعب عن بُعد على جهاز PS4 للسماح بالاتصال بجهاز أندرويد:

افتح جهاز PS4؛ ثم انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على (إعدادات اتصال اللعب عن بُعد) Remote Play Connection Settings.

تأكد من تحديد المربع المجاور لخيار (تفعيل اللعب عن بُعد) Enable Remote Play.

الخطوة التالية اختيارية ولكن يُوصى بها لتسهيل جلسات اللعب عن بُعد، وهي تفعيل ميزة اللعب عن بُعد عندما يكون جهاز PS4 في (وضع السكون) Sleeping Mode:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على جهاز PS4.

اضغط على خيار (إعدادات حفظ الطاقة) Power Save Settings.

اضغط على خيار (ضبط الميزات المتاحة في وضع السكون) Set Features Available in Rest Mode options.

ثم تأكد من تحديد مربع الاختيار المجاور لخيار (ابق على اتصال دائم بالإنترنت) Stay Connected to the Internet، وخيار (تشغيل جهاز PS4 من الشبكة) Turning on PS4 from Network.

ثالثًا؛ تثبيت تطبيق PS4 Remote Play:

انتقل إلى هاتف أندرويد، ثم قم بتنزيل تطبيق PS4 Remote Play من متجر جوجل بلاي.

بعد الانتهاء من تثبيت التطبيق، قم بتسجيل الدخول ببيانات حسابك على PS4، ثم تأكد من أن هاتفك وجهاز PS4 متصلين على الشبكة نفسها.

اضغط زر (ابدأ) Start بعد أن يظهر على شاشة التطبيق.

سيبحث هاتفك عن جهاز Playstation 4 الخاص بك ليتصل به، بعدها ستكون قادرًا على تشغيل الألعاب على هاتفك باستخدام عناصر التحكم التي ظهرت على الشاشة.

إذا كنت تفضل اللعب باستخدام وحدة التحكم اللاسلكية DUALSHOCK 4 يلزم أن يكون هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 أو أي إصدار أحدث، حتى يمكنك تفعيل الاتصال بوحدة التحكم DUALSHOCK 4 عن طريق البلوتوث.