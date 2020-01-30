سناب شات تطلق Bitmoji TV.. سلسلة رسوم متحركة أنت بطلها

أعلنت خدمة التراسل المصور (سناب شات) Snapchat اليوم الخميس عن إطلاق (بيتموجي تي في) Bitmoji TV، وهي سلسلة أسبوعية من الرسوم المتحركة سيكون المستخدمون أنفسهم أبطالها من خلال الصور الرمزية الخاصة بهم المسماة (بيتموجي) Bitmoji.

وتسعى سناب شات من خلال هذه الميزة لابتكار شيء مميز تتفوق فيه على فيسبوك وإنستاجرام، خاصةً بعد أن تضررت جراء تقليد فيسبوك أبرز مزاياها، وهي ميزة (القصص). وأوضحت الشركة أن سلسلة الرسوم المتحركة الجديدة (بيتموجي تي في) – التي طورتها بنفسها – ستُعرض في قسم (الاستكشاف) Discovery.

وقال (جيكوب بلاكستوك) – الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لقسم (بيتموجي) Bitmoji لدى سناب شات: “حولت بيتموجي منذ بضع سنوات جميع من في العالم إلى شخصيات كرتونية. لقد جعلناك في الملصقات، وألعاب الفيديو، والشرائط الكوميدية”. وأضاف: “إن هذا العرض نتيجة لكل شيء”.

وأضاف بلاكستوك: “تخيل نفسك ذات يوم وأنت جالس تشاهد التلفاز، فإذا بك تجد أنه قد صُوِّرت في كل عرض، وكل فيلم، وكل إعلان تجاري، مع أصدقائك. هذه هي تجربة (بيتموجي تي في)”.

وقالت سناب شات: إن حلقة جديدة من سلسلة (بيتموجي تي في) سوف تُعرض صباح أيام السبت اعتبارًا من شهر شباط/فبراير المقبل، وستكون الصورة الرمزية (بيتموجي) الخاصة بالمستخدم الشخصية الرئيسية في كل حلقة، وذلك بمشاركة آخر صديق تحدث معه، وستكون مدة الحلقة بين 4، و5 دقائق.

وفي الحلقة الأولى من السلسلة، سيرى المستخدمون مشاهير مثل (راندي جاكسون) إلى جانب بعض الكوميديين الذي يشاركون بصورهم الرمزي وأصواتهم. أما الحلقات التالية التي أبطالها المستخدمون ستكون صامتة نظرًا لأن سناب شات لا تمتلك صوت المستخدم.

وكانت سناب شات – التي تمتلك أكثر من 210 ملايين مستخدم نشط يوميًا – قد أطلقت منذ عام 2016 أكثر من 95 سلسلة أصلية. وأطلقت ميزة (قصص بيتموجي) Bitmoji Stories في عام 2018، بالإضافة إلى مزايا أخرى.