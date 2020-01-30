آيسر تطلق Chromebook 712 مع مجموعة TravelMate الجديدة

أعلنت شركة آيسر عن مجموعة جديدة من المنتجات التي تستهدف قطاع التعليم حيث طرحت الشركة جهاز Chromebook 712 الجديد قياس 12 بوصة، والذي يعمل بنظام التشغيل كروم ويتميز بتصميم أنيق ومتين مع شاشة قياس 12 بوصة تبلغ نسبة بُعديها 3:2 من أجل تحسين العرض العمودي وتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تزويده بأحدث معالجات Intel® Core™ من الجيل العاشر ليوفر أداءً فائقًا.

كما قامت الشركة بتعزيز سلسلة أجهزة TravelMate المحمولة بجهاز TravelMate Spin B3 القابل للتحول وTravelMate B3 العادي، وهذه الأجهزة مخصصة لمجال التعليم.

تأتي أجهزة الحاسوب المحمولة هذه بقياس 11.6 بوصة وتتميز بالأداء المحسن وبتصميم رياضي متين لحمايتها من الصدمات المصاحبة للحياة المدرسية، كما أنها تعد مثالية للاستخدام داخل المدرسة وخارجها.

Chromebook 712

يأتي جهاز Chromebook 712 بمعالجات Intel® Core™ i3 تصل إلى الجيل العاشر، والتي توفر القدرة اللازمة للتعامل مع الصفوف الدراسية الأكثر تعقيدًا وتحديًا مثل الصفوف التي تدرس البرمجة أو تحرير الفيديو.

ويتيح هذا الأداء القوي للطلاب التعاون في المشاريع التعليمية وتشغيل تطبيقات متعددة ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية بسهولة، ويمكن للطلاب استخدام الجهاز ليوم كامل بعد شحنه مرة واحدة، حيث تدوم البطارية لغاية 12 ساعة.

يتميز جهاز Chromebook 712 بالمتانة التي تتوافق مع المعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD 810G، كما يتميز أيضًا بقدرته على تحمل أسلوب المعاملة القاسي للطلاب كثيري الحركة.

ويحتوي على نظام معزز للمفصل لا يتأثر حتى عندما يرفع الطلاب الجهاز من الشاشة، وهو نظام مصمم خصيصًا لتوفير مرونة إضافية، ويستطيع الجهاز تحمل ما يصل إلى 60 كغ “132 رطلًا” من القوة الضاغطة، ولذلك فإنه لا يتحطم إذا وقف عليه الطالب أو جلس عليه وهو في حقيبة الظهر، ويسمح تصميم الجهاز المقوى والأجزاء التي تمتص الصدمات بمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى 122 سم “48 بوصة”، ويعد الجهاز مناسبًا للطلاب الأصغر سنًا، حيث أنه يفي بمتطلبات معايير السلامة للعب الأطفال: ASTM F963-16 وUL/IEC 60950-1.

وتتضمن لوحة مفاتيح الجهاز مفاتيح مثبتة ميكانيكيًا تصعب إزالتها ولكن يسهل استبدالها، مما يجعلها مثالية للبيئة الدراسية، كما أن لوحة المفاتيح محمية من تسرب السوائل بما يصل إلى 330 مل من الماء بفضل نظام قناة المياه التي توجه المياه للخروج من أسفل الهيكل، بالإضافة إلى ذلك، فإن لوحة اللمس مقاومة للرطوبة.

يدعم جهاز Chromebooks 712 الجديد عملية التعلم بفضل نسبة العرض 3: 2 التي تمنح الطلاب مساحة أكبر بمعدل 18 بالمائة مقارنة بالشاشة ذات نسبة العرض للطول 16: 9 من نفس القياس.

ويمكن الاختيار بين شاشة اللمس “C871T” أو الشاشة التي لا تعمل باللمس “C871″، ويمكن فتح الجهاز بزاوية 180 درجة، بحيث يصبح مستويًا على المكتب من أجل المشاركة مع الطلاب الآخرين خلال الفصول الدراسية أو مشاريع المدارس.

ويعد جهاز Chromebook 712 الجديد من آيسر مناسبًا للفصول الدراسية التي يتشارك فيها عدة طلاب جهاز حاسوب واحد، وتدعم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “كروم” تسجيل الدخول لمستخدمين متعددين، بحيث يمكن لكل طالب تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص مع ضمان حفظ مشاريعه وبريده الإلكتروني وغيرها من المعلومات بمنتهى الأمان، كما يحمي التخزين على Google Drive الملفات والمستندات والصور بأمان في السحابة، ويضمن توفر النسخة الأحدث دائماً.

يتم تحديث نظام التشغيل “كروم” تلقائياً عبر الإنترنت وحمايته من تهديدات الفيروسات والبرامج الضارة دائمة التغير، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمان بيانات الطلاب.

ويستطيع الآباء تثبيت تطبيق Family Link من أجل وضع حدود زمنية لعمل الجهاز يومياً، وتخصيص عناصر تحكم الوالدين وإدارة حساب جوجل الخاص بأطفالهم.

وتتم مزامنة إعدادات الوصول عبر جميع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل “كروم”، بحيث تحدث إعدادات الوصول الخاصة بالطلاب تلقائياً عندما يقوم الطلاب بالتبديل بين الأجهزة المشتركة أو تسجيل الدخول في المنزل باستخدام حساب “G Suite for Education”.

مجموعة TravelMate

يمكن للطلاب الاعتماد على أجهزة TravelMate Spin B3 وTravelMate B3، حيث إنها مصممة لتلبية احتياجات الطلاب في مراحل التعليم الأساسية.

وتأتي الأجهزة بأحدث معالجات Intel® Pentium® وIntel® Celeron®، لكي تمنح الطلاب كل الطاقة الحاسوبية التي يحتاجون إليها في مشاريعهم الدراسية، كما أنها تتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD 810G، وهو ما يعني أن تصميمها المتين يساعدها على مقاومة الصدمات وانسكاب السوائل باعتبارهما جزء من الحياة المدرسية اليومية.

ويتضمن التصميم المتين احتواء الجهاز على غطاء علوي مقاوم للضغط، وأجزاء مطاطية ممتصة للصدمات، وزوايا معززة، ويستطيع الطلاب العمل على مدار اليوم الدراسي بأكمله على جهاز الحاسوب المحمول بعد شحنه مرة واحدة.

يعد جهاز TravelMate Spin B3 جهازاً مرناً يتكيف مع متطلبات اليوم المدرسي عبر أربعة أوضاع للاستخدام، إذ يمكن للطلاب كتابة المقالات في وضعية الكمبيوتر المحمول، ومشاهدة مقاطع الفيديو أو المحاضرات في وضعية شاشة العرض، وتوفير المساحة على المكتب باستخدام وضعية شكل الخيمة عندما يحتاجون إلى العمل بأيديهم، ويستخدمون وضعية الكمبيوتر اللوحي عندما يحتاجون إلى الكتابة باليد في صفوف الرياضيات أو الرسم.

وتتيح الكاميرا الاختيارية أعلى لوحة المفاتيح للطلاب إمكانية التقاط الصور ومقاطع الفيديو في وضعية الجهاز اللوحي، ويستخدم جهاز TravelMate Spin B3 تقنية Wacom AES التي تعمل على توفير تجربة كتابة طبيعية، كما يأتي بقلم قابل للإرساء.

ولأن النظام التعليمي لا يقتصر على الطالب فحسب، فقد تم تزويد أجهزة TravelMate Spin B3 وTravelMate B3 بمجموعة متنوعة من المواصفات التي تسهل حياة المعلمين ومسؤولي تقنية المعلومات في المدرسة، حيث تحتوي على ضوء مؤشر لحالة البطارية على الغطاء الأمامي كتجهيز اختياري يتيح للمعلمين معرفة أجهزة الطلاب التي انخفض فيها مستوى شحن البطارية، والمفاتيح المثبتة التي يصعب إزالتها ولوحة المفاتيح سهلة الإصلاح، ما يسهل على مسؤول تقنية المعلومات بالمدرسة إصلاحها.

السعر والتوافر

ستتوفر أجهزة Chromebook و TravelMate Spin B3 و TravelMate B3 من آيسر للعملاء في المجال التعليمي والتجاري بمنطقة الشرق الأوسط اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.