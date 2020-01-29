Tangi.. تطبيق جديد من جوجل لمشاركة فيديوهات “افعلها بنفسك”

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق (تانجي) Tangi، وهو تطبيق جديد للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تركز على المحتوى الذي يُعرف باسم (افعلها بنفسك) DIY.

ويأتي التطبيق الجديد من حاضنة الأعمال التابعة لجوجل Area 120، وهو متاح في الوقت للراهن للويب ونظام (آي أو إس) فقط، وهو يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو يشرحون فيها كيفية صنع بعض الأشياء، مثل: الحرف اليدوية، والرسم، والطبخ، والأزياء، والجمال، والمزيد.

وعلى خلاف تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الصاعدة حاليًا، مثل (تيك توك) TikTok، وتطبيق (بايت) Byte الجديد، التي تركز على الترفيه، فإن تطبيق (تانجي) يركز على تعليم الناس من خلال مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة.

ويمتاز تطبيق (تانجي) عن تطبيقات الفيديو القصير الأخرى بأنه يوفر ميزة باسم (جرب ذلك) Try It، وهو زر يشجع المستخدمين على رفع صور لأشياء فعلوها مستفيدين من مقطع الفيديو الذي شاهدوه، وهو أمر يتيح للمستخدمين التفاعل فيما بينهم.

جدير بالذكر أن تطبيق جوجل الجديد ما يزال محدودًا، إذ لا يمكن للجميع استخدامه كالتطبيقات الأخرى، فبدلًا من ذلك، يتعين على الراغبين في استخدامه التسجيل للاشتراك في البرنامج. وهو أمر تهدف جوجل من خلاله إلى ضمان أن كل ما يُشارك عليه يركز على الإبداع ونشاطات (افعلها بنفسك).

كما يُذكر أن التطبيق متاح في جميع دول العالم ما عدا الاتحاد الأوروبي، ويمكن الوصول إليه من خلال الويب، ويمكن تنزيل التطبيق الخاص به لهواتف آيفون من متجر آب ستور. مع الإشارة إلى أن التطبيق مجاني، وخالٍ من الإعلانات.