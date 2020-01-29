دراسات وتقارير

هل يؤثر فيروس كورونا على عقد مؤتمر MWC 2020 في برشلونة؟

هل يؤثر فيروس كورونا على عقد مؤتمر MWC 2020 في برشلونة؟
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أكدت مجموعة صناعة الاتصالات GSMA – المسؤولة عن عقد المؤتمر العالمي للجوال MWC – أن حدث العام الحالي مستمر كما هو مخطط له خلال المدة بين 24 و27 شباط/فبراير 2020 حتى مع تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 132 شخصًا في الصين.

وقالت (جمعية النظام العالمي للاتصالات المتنقلة) GSMA في بيان صدر ردًا على استفسار من وكالة رويترز: “إن حدث برشلونة العالمي للاتصالات المتنقلة القادم سوف يستمر كما هو مخطط”.

وأضافت GSMA أنها تراقب وتقيم التأثير المحتمل لتفشي فيروس كورونا. وستلتزم بتوصيات السلامة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والحكومات، وتوفر الدعم الطبي الإضافي في الموقع.

يُشار إلى أن العديد من شركات صناعة الهواتف الذكية تنتظر مؤتمر MWC السنوي – الذي يستقطب أكثر من 100,000 زائر إلى مدينة برشلونة الإسبانية، ويُنتظر كل عام أن تعلن الشركة عن جديدها من الهواتف.

يُشار إلى أن بيان الجمعية يأتي بعد تقرير نشرته صحيفة (نيكي أجيان ريفيو) Nikkei Asian Review  أمس الثلاثاء وأفاد بأن خطة شركة آبل لزيادة إنتاج هواتف آيفون بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي قد تصل إلى طريق مسدود مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين.

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وقيدت شركة فيسبوك، وشركات عالمية أخرى، مثل: إل جي، وبنك (إتش إس بي سي) HSBC، سفر موظفيها إلى الصين، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وقد ألغت شركات الطيران الرحلات الجوية وعدلت الجداول الزمنية حيث يرفع عدد متزايد من الدول تحذيرات السفر إلى ليس فقط مقاطعة هوبي حيث تفشى فيروس كورونا الجديد، ولكن أيضًا إلى بقية الصين القارية.

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