صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات التدوين وتحسين محركات البحث مع خصم 97%

حزمة التسويق الرقمي The Digital Marketing Side Business Certification Bundle.

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 288.

المدة: 10 ساعات.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف مجال التدوين كعمل حر؛ ابتداءً من بناء مدونة ناجحة، وتعلم تقنيات الكتابة الفعالة، مرورًا بطرق تسويق المحتوى، وبناء إستراتيجيات تحسين الظهور في محركات البحث، وأفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير. وكذلك كيفية التعامل مع أنواع المحتوى المختلفة وإنشاءها والترويج لها، وكيفية ربط منصات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك وإنستاجرام وتويتر باستراتيجية المحتوى.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تحسين محركات البحث SEO؛ بما يشمل شرح المبادئ الأساسية واستكشاف كيفية عمل محركات البحث، والبحث عن الكلمات الرئيسية المناسبة لاستهدافها وتضمينها في المحتوى، وكيفية إنشاء محتوى عالي المستوى في أي موضوع، وفهم دور الروابط الخلفية في تحسين محركات البحث (SEO)، وكذلك كيفية جذب أكبر عدد من الزوار إلى موقعك، بالإضافة إلى طرق تأمين موقعك حتى لا يتعرض للاختراق. بالإضافة إلى دورة أخرى حول زيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف من خلال الإستراتيجيات التي يستخدمها بعض الأشخاص الأكثر إنتاجًا ونجاحًا في العالم.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1000 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال التدوين من أبرز مجالات العمل الحر حيث يمكنك بكل سهولة إنشاء مدونة والبدء في كتابة المحتوى؛ ولكن يجب أن تكون على دراية ببعض مهارات التسويق الإلكتروني لجذب أكبر عدد من الزوار إلى مدونتك.

إذا لم يكن لديك أي فكرة من أين تبدأ؛ فيمكنك الاستعانة بهذه الحزمة التعليمية (The Digital Marketing Side Business Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى إلى 5 دورات تدريبية تساعدك على احتراف مجال التدوين كعمل حر مع خصم 97%.

تتضمن هذه الحزمة 5 دورات تدريبية، و288 درسًا، وما يصل إلى 10 ساعات من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف مجال التدوين كعمل حر، وتحسين محركات البحث (SEO) وتسويق المحتوى، وطرق زيادة الإنتاجية.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1000 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف مجال التدوين كعمل حر؛ ابتداءً من بناء مدونة ناجحة، وتعلم تقنيات الكتابة الفعالة، مرورًا بكيفية تسويق المحتوى، وبناء إستراتيجيات تحسين الظهور في محركات البحث، وأفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير. وكذلك كيفية إنشاء أنواع المحتوى المختلفة والترويج لها، وربط منصات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك وإنستاجرام وتويتر باستراتيجية صناعة المحتوى.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تحسين محركات البحث SEO؛ بما يشمل المبادئ الأساسية واستكشاف كيفية عمل محركات البحث، والبحث عن الكلمات الرئيسية المناسبة لاستهدافها وتضمبنها في المحتوى، وكيفية إنشاء محتوى عالي المستوى في أي موضوع، وفهم دور الروابط الخلفية في تحسين محركات البحث (SEO)، وكذلك جذب أكبر عدد من الزوار إلى موقعك، بالإضافة إلى تأمين موقعك وحمايته من الاختراق الخاص.

كما توجد دورة أخرى حول زيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف من خلال الإستراتيجيات التي يستخدمها بعض الأشخاص الأكثر إنتاجًا ونجاحًا في العالم.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete SEO Course: How to Drive Unlimited Free Traffic

Freelance Writing 101: Start Your Successful Writing Career

Content Marketing Masterclass: Create Content That Sells

Blogging Masterclass: How to Build a Successful Blog

Modern Productivity: Supercharge Your Focus in a Distracted World

الحصول على الصفقة: من هنا.