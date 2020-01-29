جوجل تطور تطبيق دردشة جديد لمنافسة Microsoft Teams

تطور شركة جوجل تطبيق دردشة جديد للأجهزة المحمولة، لكنه مخصص لأماكن العمل والشركات، بحيث يجمع هذا التطبيق الجديد بين العديد من وظائف منصاتها المختلفة الموجودة حاليًا، وذلك وفقًا لتقرير جديد من The Information.

وتم تصميم هذا المنتج الجديد لتوحيد خدمات جوجل المختلفة التي تبيعها الشركة للشركات، بما في ذلك أجزاء من G Suite للشركات مثل جيميل وخدمة التخزين السحابية جوجل درايف Google Driv و Hangouts Meet و Hangouts Chat.

وبشكل يشابه تطبيق مايكروسوفت المسمى Microsoft Teams، فإن جوجل تريد أن تكون هذه الخدمة الجديدة مركزًا لجميع منتجاتها الإنتاجية، حيث تتمحور استراتيجية الاتصالات المؤسساتية الحالية من جوجل حول Hangouts Chat و Hangouts Meet.

ووفقًا للتقرير، فقد كشف توماس كوريان Thomas Kurian، الرئيس التنفيذي لوحدة جوجل السحابية، عن هذا التطبيق في منتصف شهر يناير لمندوبي المبيعات والشركاء التجاريين للوحدة السحابية، على أن يكون هذا التطبيق الجديد متاحًا كجزء من G Suite لعملاء المؤسسة، وهي مجموعة من برامج الإنتاجية عبر الإنترنت التي تشرف عليها الوحدة السحابية المعروفة باسم Google Cloud.

وقد تساعد هذه الخطوة في التنافس بشكل أكثر فعالية مع مجموعات التطبيقات الإنتاجية من مايكروسوفت وغيرها، ويشتمل تطبيق الهاتف المحمول الجديد، الذي يتم اختباره داخليًا في جوجل حاليًا، على Hangouts Meet، وهو تطبيقات المؤتمرات الفيديوية من عملاقة البحث، إلى جانب Hangouts Chat، وهو تطبيق التراسل في الوقت الفعلي.

ويشار إلى أن جوجل لديها قائمة طويلة من المحاولات فيما يتعلق بتطبيقات الدردشة والتواصل، بما في ذلك جيميل و Hangouts و Google Plus و Gchat و Allo و Duo و Spaces و Wave و RCS و Google Voice و Android Messages و Inbox وواجهة الدردشة في يوتيوب.

لكن من غير المعروف كيف سيؤثر هذا التطبيق على تطبيقات الشركة الحالية، إذ أعلنت عملاقة البحث، على سبيل المثال، أنها تخطط لإلغاء Hangouts الكلاسيكي واستبداله بتطبيق Hangouts Chat لعملاء المؤسسات والمستهلكين.

يذكر أن شركة مايكروسوفت قد أعلنت في شهر نوفمبر عن وصول عدد مستخدمي تطبيقها Microsoft Teams إلى 20 مليون مستخدم نشط، بزيادة قدرها 7 ملايين مستخدم في حوالي 4 أشهر فقط، ولدى Microsoft Teams الآن ضعف عدد المستخدمين النشطين مقارنة ً بتطبيق Slack.