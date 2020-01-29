إطلاق قوة الفضاء الأمريكية يثير السخرية ومجلس للرقابة على فيسبوك والمزيد

إطلاق شعار قوة الفضاء الأمريكية يثير السخرية على الإنترنت؛ ومجلس رقابة فيسبوك قد يحظر قرارات مارك زوكربيرج.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

شعار قوة الفضاء الأمريكية يثير السخرية على الإنترنت:

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن الشعار الرسمي لقوة الفضاء الأمريكية – وهي أحدث فرع للقوات المسلحة وتتبع إدارة القوات الجوية الأمريكية – ما أثار سخرية رواد الإنترنت بإطلاق النكات والانتقادات والميمات تحت هاشتاج #SpaceForce نظرًا للتشابه الكبير بينه وبين شعار أسطول الفضاء Starfleet في مسلسل (ستار تريك) Star Trek الذي أُذيع في 1966.

وقد دفعت هذه السخرية وزارة الدفاع إلى إصدار بيان؛ حيث صرح ناطق باسم الوزارة: ” إن رمز الدلتا وهو العنصر الأساسي في الشعار، استخدمه سلاح الجو الأمريكي للمرة الأولى اعتبارًا من 1942، وبعد ذلك استُخدم في شعارات وكالات فضاء انطلاقًا من 1961 أي قبل 5 سنوات من صدور مسلسل (ستار تريك)”.

ولكن من الواضح أن النقد والنكات التي أطلقها رواد الإنترنت قد أثرت بالفعل على القيادة الجديدة لقوة الفضاء؛ حيث شعر الجنرال (جون ريموند) John Raymond قائد سلاح الجو الذي سيرأس الآن قوة الفضاء الجديدة أنه من الضروري أن يخبر المراسلين عن مدى أهميتها في حدث كشف النقاب عن القوة الجديدة قائلًا: “هذا ليس أمرًا يدعو للسخرية؛ ولكنه أمر بالغ الأهمية على الصعيد الوطني”.

هل سيقضي مجلس الرقابة الجديدة على سياسة مارك للإعلانات السياسية؟

يعتبر مارك زوكربيرج هو صانع القرار النهائي في شركة فيسبوك، فهو ليس المدير التنفيذي فقط بل يسيطر أيضًا على غالبية أسهم الشركة لذلك لا يمكن تجاوز رأيه أبدًا.

لا يوجد مثال يثبت هذا أكثر من موقفه من الإعلانات السياسية. فوفقًا لقراراته؛ يسمح فيسبوك للسياسيين بقول أي شيء في إعلاناتهم على المنصة حتى لو كان كذبًا دون عقاب ما لم يقولوا شيئًا غير قانوني.

وهو موقف مثير للجدل وربما لا يمكن الدفاع عنه، وقد قام الموظفون بالتوسل إليه لإعادة النظر، حيث يعتبر النقاد أنه دليل على أن فيسبوك يخرق الديمقراطية. لكن زوكربيرج يصر على أن الأمر متروك لمستخدمي فيسبوك لتحديد ما إذا كان السياسيون يكذبون أم لا. لذلك لا يريد التحقق من صحة تلك الإعلانات.

ولكن ابتداءً من مرحلة ما في وقت لاحق من هذا العام لن تكون كلمة زوكربيرج دائمًا هي الكلمة الأخيرة، فبعد ما يقرب من عامين من النقاش والجدل انتهت شركة فيسبوك تقريبًا من إنشاء مجلس رقابة جديد وهو هيئة مستقلة لها القدرة على تجاوز قرارات فيسبوك الأكثر إثارة للجدل بشأن المحتوى المثير للجدل.

سيطلق فيسبوك مجموعة من اللوائح التي ستحدد كيفية عمل هذا المجلس، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى اعتماد اللوائح من قبل مجلس الإدارة عند انعقاده في الشهر المقبل.

حقيقة سريعة؛ احتجاج أكثر من 350 عامل في أمازون:

هذا هو عدد عمال شركة أمازون الذين احتجوا بعد ظهور تقارير تفيد بأن الشركة هددت بفصل الموظفين بسبب التحدث عن تغير المناخ دون الحصول على إذن مناسب. وقام المتظاهرون بنشر بيانات حول تغير المناخ في منشور يوم الأحد الماضي، منتهكين بذلك قرارات أمازون عن عمد.

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نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

تُعد مشكلة فقدان الصور من ذاكرة الهاتف واحدة من أكبر المشاكل التي قد تواجهها، وبغض النظر عن سبب الفقد سواء تم حذف تلك الصور عن طريق الخطأ، أو فقدها بسبب تحديث نظام أندرويد على الهاتف، أو أي سبب آخر، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على استعادتها.