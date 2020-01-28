دراسات وتقارير

فيسبوك وشركات عالمية تحظر السفر إلى الصين مع تفشي فيروس كورونا

فيسبوك وشركات عالمية تحظر السفر إلى الصين مع تفشي فيروس كورونا
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قيدت شركة فيسبوك، وشركات عالمية أخرى، مثل: إل جي، وبنك (إتش إس بي سي) HSBC، سفر موظفيها إلى الصين، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس شبيه بالإنفلونزا إلى أكثر من 100 اليوم الثلاثاء.

وقد ألغت شركات الطيران الرحلات الجوية وعدلت الجداول الزمنية حيث يرفع عدد متزايد من الدول تحذيرات السفر إلى ليس فقط مقاطعة هوبي حيث تفشى فيروس كورونا الجديد، ولكن أيضًا إلى بقية الصين القارية.

وحذرت الولايات المتحدة يوم الاثنين من أنه ينبغي للأميركيين “إعادة النظر” في زيارة الصين بأكملها، في حين رفعت كوريا الجنوبية تحذيرها من السفر يوم الثلاثاء، ونصحت مواطنيها بالابتعاد.

وحظر بنك HSBC – أكبر بنوك أوروبا – سفر جميع الموظفين إلى هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني لمدة أسبوعين وإلى البر الرئيسي للصين حتى إشعار آخر، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز. كما طلب البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، والذي يتمتع بأكبر حضور بين البنوك الأجنبية في الصين، من الموظفين الذين زاروا البلاد حديثًا الخضوع للحجر الصحي الذاتي. ووفقًا لمذكرة أخرى اطلعت عليها رويترز، فقد فرض البنك المنافس الأمريكي (جولدمان ساكس) Goldman Sachs إجراءات مماثلة.

وأصبحت شركة فيسبوك أول شركة أمريكية تعلن عن تعليق السفر بعد تحذير الحكومة الأمريكية. وقال متحدث باسم شركة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية: إنها طلبت من الموظفين إيقاف السفر غير الضروري إلى البر الرئيسي للصين، وأبلغت الموظفين الذين سافروا إلى هناك للعمل من المنزل.

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وقالت متحدثة باسم شركة إل جي الكورية الجنوبية: إن الشركة فرضت حظرًا تامًا على السفر إلى الصين ونصحت الموظفين في رحلات العمل في البلاد بالعودة إلى الوطن بأسرع وقت ممكن.

وقالت شركة هوندا موتور اليابانية إنها أوصت الموظفين بتجنب السفر إلى الصين، في حين قالت شركة نيسان موتور: إنها تعتزم إجلاء موظفيها اليابانيين وعائلاتهم في ووهان عبر رحلة مستأجرة من الحكومة.

ومع إعادة تقييم الشركات لخطر السفر إلى الصين، قالت بعض شركات الطيران إن الطلب على الرحلات الجوية يتراجع وأنها تعدل الجداول الزمنية.

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