تسريب كافة الصور الرسمية وتفاصيل Galaxy Z Flip القابل للطي من سامسونج

قال موقع WinFuture الألماني: إنه حصل على كافة المواصفات والصور الرسمية الخاصة بالهاتف الذكي القابل للطي المرتقب من شركة سامسونج (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، الذي يُنتظر الإعلان عنه خلال شهر شباط/فبراير المقبل.

وأضاف الموقع أن سامسونج تسوِّق لهاتف (جالاكسي زد فليب) – الذي كان يُطور تحت الاسم الرمزي (جالاكسي بلوم) Galaxy Bloom – بصفته منتجًا للعملاء “الموسرين”. وفي مواد التسويق الخاصة بالهاتف، تقول الشركة: إن الجهاز “موجه للمؤثرين” أيضًا، إذ إنه يأتي مع تعديلات برمجية تجعله مناسبًا بصورة خاصة لصور إنستاجرام وما شابه ذلك.

ويتماشى الهاتف الذي يظهر في صور موقع WinFuture مع ما سُرب حتى الآن عن الهاتف الذكي القابل للطي المرتقب من سامسونج، إذ يأتي مع شاشة تطوى أفقيًا، ويبلغ قياسها 6.7 بوصات حين الفتح، وهي تحمل اسم Infinity Flex. ويمكن فتح الهاتف بحرية بفضل المفصل بزاوية بين 70 و 110 درجات.

وتأتي شاشة الهاتف مع نسبة أبعاد 22:9، وهي بدقة 2636×1080 بكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون ضمن الشاشة في منتصف أسفل الحافة العلوية. وتدعم الشاشة تقنية HDR10+، وهي مغطاة بزجاج رقيق للغاية، يُفترض أن يوفر حماية أفضل بكثير من غطاء الحماية الموجود على هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold القابل للطي الحالي.

ومن المزايا الخاصة في الهاتف أيضًا – وفقًا للموقع الألماني – هي الشاشة الخارجية الأصغر، التي تأتي تحت الجزء الخلفي من الغطاء الخارجي المصنوع من زجاج (جوريلا جلاس 6). وتأتي الشاشة الخارجية بقياس 1.06 بوصة وبدقة 300×116 بكسل. وهي من نوع Super AMOLED مع دعم التشغيل الدائم، لعرض الوقت، والإشعارات المختلفة.

وداخليًا، يحتوي الهاتف على معالج (سنابدراجون 855+) الثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز. وهناك ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، والتي يمكن للمستخدم توسيعها باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. ولأن الهاتف سيأتي مع هذا المعالج، فيبدو أنه لن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مع كاميرتين خلفيتين، تقدم كل منهما دقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وفتحة عدسة f/2.2 للأخرى التي تدعم التصوير العريض بزاوية 123 درجة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي – بحسب الموقع الألماني – بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. وذكر الموقع أن الهاتف يأتي مع بطارية من جزأين، وسعة إجمالية قدرها 3,300 ميلي أمبير/ساعة.

وذكر WinFuture أن الهاتف سيدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط عبر منفذ USB Type-C، في حين سيدعم تقنية الشحن اللاسلكي باستطاعة 9 واط كخيار. هذا ويزن (جالاكسي زد فليب) نحو 183 جرامًا ويأتي مع قارئ بصمة على جانبه. وحين فتحه يكون بسماكة 7.2 ميليمترات، أما حين طيه فتصل السماكة إلى 15.3 أو 17.3 ميليمترًا. وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0 الخاصة بسامسونج والمبنية على نظام أندرويد 10. وسوف يتوفر الهاتف في أوروبا اعتبارًا من 14 شباط/فبراير المقبل بسعر يقارب 1,500 يورو.