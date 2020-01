جوجل تتراجع عن التصميم المثير للجدل لنتائج البحث

تراجعت شركة جوجل عن إعادة تصميم نتائج بحث سطح المكتب المثيرة للجدل، معلنة أنها تختبر بعض عناصر المظهر الجديد، وذلك استجابةً لتعليقات المستخدمين بعد أن أجرت عملاقة البحث أحد أكبر التغييرات على كيفية عرض نتائج البحث في سجل الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، مع دخول التغييرات حيز التنفيذ خلال الأسبوع الماضي.

وتضمن ذلك التغيير تعديلات مرئية تجعل من الصعب التمييز بين نتائج البحث والإعلانات مع إزالة التراكبات اللونية وإدخال الأيقونات الصغيرة للعلامات التجارية بجانب النتائج غير الإعلانية، والمعروفة على الويب باسم Favicons، وهي عبارة عن أيقونات صغيرة بقياس 16×16 بيكسل يتم عرضها بجوار عنوان URL الخاص بالموقع في شريط عناوين المتصفح.

وكانت النية المعلنة للشركة هي جعل طريقة عرض نتائج بحث سطح المكتب مشابهة للطريقة التي يتم عرضها على الهاتف المحمول، لكن أصبح من الواضح أن هذا التغيير كان له تأثير في جعل التمييز بين النتائج المدفوعة والنتائج غير المدفوعة أكثر صعوبة، حيث إن الفرق الوحيد بين الإعلان والنتيجة في التصميم الجديد هو الحروف الصغيرة أو الأيقونة المجاورة للرابط، مما يعني أن الإعلانات والنتائج تبدو الآن أكثر تشابهًا من أي وقت مضى.

وقالت جوجل بعد ردة الفعل العنيفة على نطاق واسع إنها ستجرب وجود كل من أيقونات Favicons بجانب نتائج البحث ووضعها على نسخة الويب من محرك البحث الخاص بها، على أن تجري هذه التجارب خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب داني سوليفان Danny Sullivan، منسق البحث في جوجل، في بيان نشر على تويتر: حدثنا في الأسبوع الماضي مظهر نتائج البحث على سطح المكتب لعكس ما كان موجودًا على الأجهزة المحمولة منذ شهور، وقد سمعنا الملاحظات حول التحديث، ونرغب دائمًا في جعل عملية البحث أفضل، لذلك سنقوم بتجربة مواضع جديدة لأيقونات Favicons.

وأضاف “ستبدأ تجربتنا اليوم، وعلى مدار الأسابيع المقبلة، بينما نختبر ذلك، قد لا يرى البعض أيقونات Favicons بينما قد يراها البعض في مواضع مختلفة، ونحن نتطلع إلى إضفاء مظهر حديث على نتائج بحث سطح المكتب”.

وأصدرت جوجل أيضًا بيانًا أكثر رسمية حول سبب إجراء التغييرات الأولية، حيث قالت: نحن ملتزمون بتحسين تجربة البحث على سطح المكتب، وكجزء من الجهود التي نبذلها في هذا الصدد، طرحنا تصميمًا جديدًا في الأسبوع الماضي يعكس التصميم الموجود منذ أشهر على الأجهزة المحمولة، وبالرغم من أن الاختبارات المبكرة لسطح المكتب كانت إيجابية، إلا أننا نأخذ دائمًا ملاحظات المستخدمين بعين الاعتبار، ونحن نجري تجارب على تغيير الأماكن الحالية لظهور أيقونات Favicons في نتائج سطح المكتب، وسنواصل إعادة التصميم بمرور الوقت.

