إعادة إحياء Vine عبر إطلاق Byte على أندرويد و iOS

أعلن دوم هوفمان Dom Hofmann، المؤسس الشريك لخدمة الفيديوهات القصيرة فاين Vine، أن تطبيقه الجديد المسمى بايت Byte متاح الآن على iOS وأندرويد بشكل رسمي، وذلك بعد أن كان Byte متاحًا بشكل تجريبي في شهر أبريل 2019.

ويأتي إطلاق التطبيق الجديد بعد مرور عامين من إعلان المؤسس المشارك لخدمة الفيديوهات القصيرة فاين Vine عن بناء خليفة لتطبيق الفيديو القصير، وعمل هوفمان منذ سنوات على تطوير Byte، وذلك بعد أن ترك خدمة فاين Vine بشكل مباشر بعد استحواذ منصة تويتر عليها.

وكانت تويتر قد أوقفت في أواخر عام 2016 تطبيق Vine في محاولة لخفض التكاليف بعد أربعة أعوام من استحواذها عليه، وتركت مجتمعًا من منشئي مقاطع الفيديو القصيرة بدون منصة، لكنهم حصلوا الآن على تطبيق جديد يشبه روح المنصة القديمة، لكن مع تأثيرات إبداعية أعمق.

وازدهرت منذ ذلك الحين تطبيقات مثل تيك توك TikTok، والذي من المفترض أن يكون أكبر منافس للتطبيق الجديد Byte، حيث استحوذ تيك توك على عدد كبير من مستخدمي فاين وإنستاجرام وسناب شات.

وكتبت الشركة على تويتر: نعيد اليوم إحياء مقاطع الفيديو القصيرة التي تبلغ مدتها 6 ثوان للمجتمع الجديد من الأشخاص الذين يحبون مثل تلك الفيديوهات عبر تطبيقنا الجديد المسمى Byte، والذي نأمل أن يتردد صداه بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بأن هناك شيئًا ما كان مفقودًا.

وأوضح هوفمان أن تطبيق Byte يقدم آلية لتقاسم العائدات لمساعدة المبدعين في الحصول على أموال مقابل عملهم، وذلك عندما يقدم التطبيق في وقت لاحق الإعلانات، وسيكون هناك المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل البرنامج التجريبي في القريب العاجل.

وفي سلسلة من التغريدات من حساب Byte الرسمي على تويتر، تقول الشركة: إن تعويضات منشئي المحتوى تمثل إحدى الطرق المهمة التي يمكننا من خلالها دعم الإبداع والمجتمع، وذلك تحت شعار “الإبداع أولًا”.

وحمل التطبيق في البداية اسم V2 قبل أن يعيد هوفمان تسميته بشكل رسمي إلى Byte في شهر مايو 2018، ويمكن لمستخدمي أندرويد تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب جوجل، بينما تقدم نسخة iOS أيضًا خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل، ومن ثم يجب تحديد اسم المستخدم وصورة الملف الشخصي.

ويأتي التطبيق مجهزًا بميزات اجتماعية أساسية مثل الخلاصة وصفحة الاستكشاف والإشعارات والملفات الشخصية، لكنه يفتقر في الوقت الحالي إلى إمكانية إعادة المزج ومرشحات الواقع المعزز وتأثيرات الانتقال وميزات المكافآت الأخرى التي ستجدها في تطبيقات مثل تيك توك.

very soon, we'll introduce a pilot version of our partner program which we will use to pay creators. byte celebrates creativity and community, and compensating creators is one important way we can support both. stay tuned for more info.

— byte (@byte_app) January 25, 2020