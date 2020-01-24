أجهزة محمولة

Galaxy S11 أم Galaxy S20؟ ترخيص لسامسونج يؤكد الاسم رسميًا

Galaxy S11 أم Galaxy S20؟ ترخيص لسامسونج يؤكد الاسم رسميًا
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كشف ترخيص حصلت عليه شركة سامسونج من تايلند عن الاسم الرسمي للجيل القادم من هواتفها الذكية من سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S المنتظر إطلاقها خلال شهر شباط/فبراير المقبل.

كان يُعتقد قبل أشهر أن الجيل القادم من الهواتف سيحمل اسم (جالاكسي إس11) Galaxy S11 استمرارًا للأسماء الحالية، ولكن قبل مدة برزت تسريبات تتحدث عن أن سامسونج ستتوقف عن إطلاق الأرقام التسلسلية حسب الآحاد، لتبدأ استخدام نمط العشرات، فبعد (جالاكسي إس10) Galaxy S10 الذي أُطلق العام المنصرم، سوف يحمل هاتف العام الحالي على اسم (جالاكسي إس20) Galaxy S20.

وبالفعل، أكد الترخيص الذي حصلت عليه سامسونج من منظمة NBTC التايلندية أنها ستطلق اسم (جالاكسي إس20) على الهواتف المرتقبة، إذ حصلت الشركة على ترخيص هاتفين يحملان الاسم الرمزي SM-G980F/DS، و SM-G985F/DS، وهما: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس).

ويتماشى الاسمان الرمزيان للهاتفين مع الهواتف الرائدة السابقة من ساسونج، إذ يُستخدم الحرف F في نهاية الاسم الرمزي للدلالة إلى الواحدة الموجهة للأسواق العالمية، وليس لشركات الاتصالات. في حين يشير الحرفان DS إلى دعم شريحتي اتصال Dual-SIM.

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واللافت في الترخيص الذي حصلت عليه سامسونج من تايلند أن الهواتف سُميت Galavy، الأمر الذي يُعتقد أن خطأ في الكتابة. هذا ولم يكشف الترخيص عن مواصفات الهاتفين، ولكن يُتوقع أن يقدما شاشة ذات ثقب للكاميرا الأمامية، ودعم معدل تحديث قدره 120 هرتز.

ويُنتظر أن تعلن شركة سامسونج رسميًا عن هواتف (جالاكسي إس20) خلال حدثها المقرر في 11 شباط/فبراير المقبل في الولايات المتحدة.

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