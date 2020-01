ويكيبيديا الإنجليزية تحقق إنجازًا مهمًا وتكشف عن عدد مقالاتها

أعلنت موسوعة ويكيبيديا الحرة اليوم الجمعة عن تحقيق إنجاز مهم، وهو تجاوز عدد مقالات النسخة الإنجليزية منها أكثر من 6 ملايين مقال.

وقال (ريان ميركلي)، رئيس فريق ويكيميديا – وهي منظمة غير ربحية تدير الموسوعة الإلكترونية الموجودة في كل مكان: إن هذا العمل الفذ، الذي يأتي بعد نحو 19 عامًا من تأسيس الموقع، هو شهادة على “ما يمكن للبشر فعله معًا”.

أما المقالة التي تحمل الرقم 6000000 فهي عن ماريا إليز تيرنر لاودر، وهي مدرسة كندية في القرن التاسع عشر، وكاتبة سفر وكاتبة خيال. وقد كتبت المقالة روزي ستيفنسون-جودنايت، التي تحرر لموسوعة ويكيبيديا منذ مدة طويلة.

ومع أن ويكيبيديا تتوفر بعشرات اللغات، إلا أن إصدارها باللغة الإنجليزية يحتوي على أكبر عدد من المقالات. وبعد النسخة الإنجليزية – التي بلغت 5 ملايين مقالة في أواخر عام 2015 – تأتي النسخة الألمانية، مع نحو 2.3 مليون مقالة، ثم النسخة الفرنسية، التي تحتوي نحو 2.1 مليون مقالة.

وتعد النسخة الإنجليزية أيضًا المشروع الأكثر زيارة على الموقع. فبحسب الأرقام التي كُشف عنها علنًا، فإن النسخة الإنجليزية للموقع تشهد يوميًا نحو 255 مليون عرض للصفحات. وبحسب شركة تحليلات الويب similarWeb، فإن ويكيبيديا هي ثامن أكثر المواقع الإلكترونية زيارةً في جميع أنحاء العالم.

وعلى مر السنين، أجرت ويكيبيديا ندوات في العديد من الدول لتشجيع المزيد من الناس على أن يصبحوا مساهمين في لغاتهم المحلية، كما حسنت أدواتها لتسهيل الكتابة ونشرها والاستشهاد بالعناصر على المحررين.

وعند تأسيس ويكيبيديا، قال مؤسسها (جيمي ويلز): إنها هدفه توفير “حرية الوصول إلى مجموع المعرفة الإنسانية”. ووفقًا لأحد التقديرات، سيتطلب مجموع المعرفة الإنسانية 104 ملايين مقالة، وقد يُحتاج إلى 20 عامًا أخرى لبلوغ ذلك.

