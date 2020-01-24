لعبة Tetris الشهيرة تعود إلى أندرويد وآي أو إس بعد تخلي شركة EA عنها

أعلنت شركة (إلكترونيك آرتس) EA قبل أيام عزمها إنهاء لعبة (تتريس) Tetris الشهيرة في 21 نيسان/أبريل القادم، لتسارع شركة N3twork إلى الإعلان عن إطلاق لعبة جديدة للهواتف المحمولة.

وأطلقت شركة N3twork لعبة (تتريس) المرخصة الجديدة لهواتف أندرويد، وآي أو إس، وهي بالفعل متاحة الآن للتنزيل مجانًا من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ومتجر آب ستور لهواتف آيفون.

يُذكر أن لعبة (تتريس) الجديدة لتتيح لـ 100 لاعب باللعب على غرار لعبة (تتريس رويال) Tetris Royale التي تعمل عليها الشركة في الوقت الراهن، ولكنها لعبة بسيطة.

وعلى عكس تطبيق EA القديم، فإن تطبيق N3twork يوفر وضعًا واحدًا للنسخة التقليدية من اللعبة، إلى جانب عدد من الأشكال البديلة. ولأن اللعبة مجانية، فهي تأتي مع إعلانات، ولكن يمكن لمن لا يريد الإعلانات دفع مبلغ 4.99 دولارات مرة واحدة لإزالة الإعلانات نهائيًا.

يُشار إلى أن شركة EA – التي تملك ترخيص ألعاب (تتريس) – كانت قد أطلقت اللعبة لهواتف آيفون في عام 2008 مقابل سعر مرتفع قدره 9.99 دولارات، ولكنها تأتي بلا إعلانات، أو مشتريات داخلية. ثم سحبت التطبيق في عام 2011، لتطلقه مرة أخرى مع مزايا وأوضاع جديدة، ولكنه هذه المرة تضمن مشتريات داخلية.