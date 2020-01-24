صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات CompTIA لعام 2020 مع خصم 97%

الحزمة الكاملة للتأهل لشهادات CompTIA لعام 2020 ـــــــ The Complete 2020 CompTIA Certification Training Bundle.

عدد الدورات: 14.

المدة: 310 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف مجال تكنولوجيا المعلومات؛ ابتداءً من استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وما يتعلق بها من البروتوكولات، والخدمات وغيرها، وكذلك أمن الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، والأمن الإلكتروني.، وحتى أساسيات البلوك تشين.

كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات 14 شهادة من شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا والتي تتضمن: +CompTIA A، و+CompTIA Network، و+CompTIA Security، وCompTIA +Server، و+CASP، وCompTIA PenTest، و+CompTIA Cloud، و+CompTIA Linux، و+CompTIA Project، وغير ذلك

وقت الوصول للمحتوى: عام واحد.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 3486 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 89 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) من أكثر المجالات نموًا في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز السادس في قائمة المجالات التقنية الأكثر طلبًا للوظائف منذ عام 2010، ولكن زيادة الطلب والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث إن الشهادات ضرورية لصعود السلم الوظيفي.

تعتبر CompTIA من أكبر الجهات التي تقدم مجموعة من الشهادات المعتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

إذا كنت تسعى إلى احتراف مجال تكنولوجيا المعلومات؛ فسيتطلب ذلك منك إضافة شهادة أو شهادتين إلى سيرتك الذاتية، ويمكنك القيام بذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Complete 2020 CompTIA Certification Training Bundle) التي تقدم لك أكثر من 300 ساعة تدريبية مع خصم يصل إلى 97%.

تتضمن هذه الحزمة 14 دورة تدريبية، وأكثر من 300 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف الكثير من المهارات التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 3486 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 89دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف مجال تكنولوجيا المعلومات؛ ابتداءً من استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وما يتعلق بها من البروتوكولات، والخدمات وغيرها، وكذلك أمن الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، والأمن الإلكتروني.، وحتى أساسيات البلوك تشين.

كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات 14 شهادة من شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا والتي تتضمن: +CompTIA A، و+CompTIA Network، و+CompTIA Security، وCompTIA +Server، و+CASP، وCompTIA PenTest، و+CompTIA Cloud، و+CompTIA Linux، و+CompTIA Project، وغير ذلك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى لمدة عام كامل، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

CompTIA A+ (220-1001)

CompTIA A+ (220-1002)

CompTIA Network+ (N10-007)

CompTIA Network+ (N10-007): Accelerated

CompTIA Server+ (SK0-004)

CompTIA Linux+ (XK0-004)

CompTIA Cloud+ (CV0-002)

CompTIA Project+ (PK0-004)

CompTIA Core Blockchain

CompTIA Security+ (SY0-501)

CompTIA Security+ (SY0-501): Accelerated

CompTIA CySA+ (CS0-001)

CompTIA PenTest+ (PT0-001)

CompTIA CASP+ (CAS-003)

الحصول على الصفقة: من هنا.