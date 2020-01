صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة ++C مع خصم 97%

صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة ++C مع خصم 97%

حزمة البرمجة بلغة ++C من البداية وحتى الاحتراف The C++ Programming Bundle: Beginner to Expert

عدد الدورات: 3.

عدد الدروس: 287.

المدة: 47 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل بلغة البرمجة (سي بلس بلس) ++C ابتداءً من الأساسيات التي تشمل كيفية عمل المتغيرات، وجُمل الإدخال والإخراج، وأنواع البيانات وكيفية استخدامها، وعمل المصفوفات وأنواع المتغيرات.

ثم ستنتقل إلى المستوى التالي لتتعلم كيفية استخدام أشهر مكتبات اللغة (مكتبة القوالب المعيارية) STL لبناء الخوارزميات العامة وهياكل البيانات ، وحتى كيفية كتابة برنامج عالي الأداء يستخدم الذاكرة بكفاءة، ثم ستنتقل إلى مستوى الاحتراف لتقوم بتطوير تطبيقات معقدة وألعاب، كما ستتعلم مجموعة من ميزات ++C المتقدمة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 14.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

لغة البرمجة ++C هي واحدة من لغات البرمجة الأكثر شعبية في العالم؛ حيث تحتل المركز الرابع في ترتيب مؤشر (TIOBE) وهو مؤشر لقياس شعبية لغات البرمجة اعتمادًا على عدد مرات البحث عن اللغة في 25 محرك بحث ككلمة مفتاحية.

تُستخدم لغة البرمجة ++C في العديد من المشاريع بدءًا من تطوير التطبيقات وبناء مواقع الويب، وبرامج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وحتى تطوير الألعاب، لذلك يمكن لاحتراف هذه اللغة أن يفتح أمامك مجموعة كبيرة من الخيارات الوظيفية الجديدة.

إذا كنت ترغب في احتراف البرمجة بلغة البرمجة ++C؛ واستغلال الطلب المتزايد على وظائف تطوير البرمجيات، فيمكنك الاستعانة بالحزمة التدريبية (The C++ Programming Bundle: Beginner to Expert) التي تقدم لك 47 ساعة من المحتوى التدريبي مع خصم يصل إلى 97%.

تتضمن هذه الحزمة 3 دورات تدريبية، و278 درسًا، وما يصل إلى 47 ساعة من المحتوى لمساعدتك في

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 14.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل بلغة البرمجة (سي بلس بلس) ++C ابتداءً من الأساسيات التي تشمل كيفية عمل المتغيرات، وجُمل الإدخال والإخراج، وأنواع البيانات وكيفية استخدامها، وعمل المصفوفات وأنواع المتغيرات.

ثم ستنتقل إلى المستوى التالي لتتعلم كيفية استخدام أشهر مكتبات اللغة (مكتبة القوالب المعيارية) STL لبناء الخوارزميات العامة وهياكل البيانات، وحتى كيفية كتابة برنامج عالي الأداء يستخدم الذاكرة بكفاءة، ثم ستنتقل إلى مستوى الاحتراف لتقوم بتطوير تطبيقات معقدة وألعاب، كما ستتعلم مجموعة من ميزات ++C المتقدمة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

C++ for Complete Beginners

Intermediate & Advanced C++ Tutorial

Learn Advanced C++ Programming

الحصول على الصفقة: من هنا.