جوجل تعد بثماني سنوات من التحديثات لأجهزة كروم بوك

تحاول شركة جوجل جعل أجهزة حواسيب كروم بوك Chromebook أكثر جاذبية من خلال تقديمها وعدًا بدعمها لمدة ثمانية أعوام على الأقل مع التحديثات التلقائية، ويبدو أن استراتيجية جوجل لتحقيق ذلك تكمن في جعل الأجهزة آمنة قدر الإمكان، إلى جانب تمديد فترة قابلية استخدام هذه الحواسيب.

وكما توضح مدونة جوجل، فإن الشركة أعلنت عن التحديثات بالتزامن مع حضورها مؤتمر BETT 2020 التعليمي في لندن، والذي يركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم، ومن الواضح أن عملاقة البحث ترى أن أجهزة كروم بوك في المدارس هي المحرك الرئيسي لنجاحها.

وقالت جوجل: إنها تقدم الدعم والتحديثات لبرنامج التحديث التلقائي لنظام التشغيل كروم Chrome OS للتعليم حتى 8 سنوات مع رفع سعر برنامج ترقية Chrome Education، وبدأت سياسة التحديث التلقائي لنظام التشغيل كروم بثلاث سنوات من التحديثات التلقائية، لكن الشركة مددتها بمرور الوقت.

وأوضحت الشركة أن سياسة التحديث التلقائي لنظام التشغيل كروم تغطي فترة ثماني سنوات بالنسبة لأجهزة كروم بوك التي يتم إطلاقها في عام 2020 وما بعده، وعلى سبيل المثال، سيتلقى Lenovo 10e Chromebook Tablet و Acer Chromebook 712 التحديثات التلقائية حتى يونيو 2028.

كما ذكرت جوجل أن Google Admin Console قد تم تحديثه بمزيد من عناصر التحكم، ورفعت الشركة تسعير برنامج ترقية Chrome Education، الذي يساعد مسؤولي تقنية المعلومات على الإشراف على مجموعة من الأجهزة ويسمح بإدارة الأمان وتعطيل الأجهزة عن بعد ووضع سياسات، من 30 دولارًا إلى 38 دولارًا.

ويعد التعليم مجالًا رئيسيًا لجهود كروم بوك من جوجل، كما تكتسب أجهزة كروم بوك أيضًا قوة في مجال المؤسسات أيضًا، حيث أصدرت دل وإتش بي المزيد من خيارات الدعم والإدارة، فيما أعلنت شركة مايكروسوفت عن أجهزة جديدة للتعليم الأسبوع الماضي.

وقالت عملاقة البحث: إن هناك 40 مليون جهاز كروم بوك قيد الاستخدام في التعليم في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 10 ملايين عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما كان هناك 30 مليون مستخدم.

وأضافت “لقد أطلقنا أجهزة كروم بوك منذ 10 سنوات لإعادة تخيل ما يمكن أن تفعله أجهزة الحاسب الشخصية، لذلك شرعنا في إنشاء أجهزة تتميز بالسرعة والبساطة والأمان، ويستخدم الآن 40 مليون طالب ومعلم أجهزة كروم بوك”.

وتشمل البنود الأخرى: