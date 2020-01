إليك النظرة الأولى لنظام أندرويد على هاتف مايكروسوفت الثنائي الشاشة

كشفت شركة مايكروسوفت عن هاتفها الذكي الثنائي الشاشة (سيرفس دوو) Surface Duo خلال حدث للعتاد خاص بها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكنها لم تتيح الفرصة لرؤية كيفية عمل نظام أندرويد عليه.

وجاء (سيرفس دوو) مع شاشتين بقياس 5.6 بوصات ودقة 1350×800 بكسل لكل منهما، ويصبح قياسهما معًا 8.3 بوصات حين فتحه، ولم يكن من الممكن رؤية كيف يبدو أندرويد عليه، ولكن الشركة الأمريكية نشرت الآن محاكي أندرويد للمطورين.

Here's a quick look at some of the (unfinished) navigation gestures that are part of the Surface Duo. This build is pretty buggy, but still interesting to see. pic.twitter.com/Jra1xVfZl2

— Zac Bowden (@zacbowden) January 22, 2020