جنرال موتورز تكشف عن سيارة نموذجية بدون سائق

كشفت وحدة السيارات الذاتية القيادة كروز Cruise التابعة لشركة جنرال موتورز General Motors عن سيارة كهربائية نموذجية لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات لاستخدامها في خدمتها المخطط لها للنقل التشاركي الذاتية القيادة.

وتم تطوير السيارة، التي تحمل اسم Cruise Origin، بالشراكة مع شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا Honda، التي استحوذت مقابل 2.75 مليار دولار على نسبة 5.7 في المئة من شركة Cruise في عام 2018، وذلك في محاولة منها للحاق بمنافسيها في تطوير التقنية بتكاليف هائلة ومخاطر عدم وجود أي منتجات جاهزة للسوق.

وتأتي السيارة على شكل حافلة صغيرة مع ثلاثة مقاعد في كل جهة تواجه بعضها البعض، ولم تكشف شركة Cruise عن تفاصيل مثل سعة البطارية أو تكلفتها، لكنها تدعي أن الأسرة التي تعيش في سان فرانسيسكان وتستخدم خدمات النقل التشاركي ستشهد توفيرًا قدره 5000 دولار سنويًا بفضل السيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Cruise: إن السيارة التي تشبه الصندوق بحجم سيارة الدفع الرباعي الكبيرة ذات الأبواب الانزلاقية من كل جانب سوف تستخدم في خدمة النقل التشاركي الخاصة بالشركة، لكن لم يذكر متى سيتم إطلاق المنافس الجديد لشركة ليفت Lyft وأوبر Uber.

وبلغت قيمة Cruise ما يصل إلى 19 مليار دولار في شهر مايو، وأجلت شركة جنرال موتورز في شهر يوليو خططها لإطلاق خدمة تاكسي روبوتية تجارية بحلول نهاية عام 2019، قائلة: إن السيارات تحتاج إلى مزيد من الاختبارات، ولم تحصل Cruise على تصريح لاختبار السيارات الذاتية القيادة دون سائق السلامة في كاليفورنيا.

وبينما تتسابق شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم على تطوير السيارات الذاتية القيادة، فإن التكنولوجيا لم تكتسب بعد قبولًا واسعًا من المستهلكين، حيث أثارت الحوادث الأخيرة التي شملت هذه المركبات شكوكًا حول استعدادها للطرق العامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Cruise التابعة لشركة جنرال موتورز: من الواضح أننا لا نزال نعمل على شيء لم يحدث من قبل، وإن الأطر الزمنية المحددة ليست مؤكدة تمامًا، لكننا نسير بسرعة كبيرة.

وتدير Cruise خدمة نقل لموظفيها في سان فرانسيسكو عبر سيارات ذاتية القيادة مع سائقين للسلامة، وتعمل معظم سياراتها التجريبية البالغ عددها 180 سيارة في المدينة، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه يمكن استخدام هذه السيارات لبدء خدمة النقل التشاركي التجارية قبل أن تكون السيارة النموذجية بدون سائق جاهزة.

ومن المفترض اختبار النموذج الأولي من سيارة Cruise Origin في المنشآت الخاصة هذا العام، ويتوقع أن تكون تكلفة إنتاج السيارة نصف تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الراقية، مثل Tesla Model X.

