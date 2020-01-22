أجهزة محمولة

تسريب صور حية لمنصة الألعاب Xbox Series X المرتقبة من مايكروسوفت

تسريب صور حية لمنصة الألعاب Xbox Series X المرتقبة من مايكروسوفت
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كشفت صور حية مسربة لما يُقال إنها منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X المرتقبة من شركة مايكروسوفت عن التصميم الذي ستأتي به المنصة.

وتكشف الصور التي نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لأول مرة عن ظهر المنصة، فضلًا عن الواجهة التي تأتي بشكل مستطيل يتماشى مع الصور التي نشرتها شركة مايكروسوفت بصورة رسمية. وفيها تظهر ثقوب التهوية، بالإضافة إلى المنافذ، وهي: منفذا USB (بالإضافة إلى ثالث في الواجهة)، ومنفذ HDMI، ومنفذ Ethernet، ومنفذ للصوت والطاقة، بالإضافة إلى فتحة مستطيلة مع عدم وجود تسمية. وعلى الواجهة، هناك فتحة محرك الأقراص الضوئية.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت رسميًا منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي عن تصميم واسم الجيل القادم من منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس) Xbox، وذلك خلال مؤتمر (جوائز الألعاب) Game Awards.

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وأطلقت عملاقة التقنية الأمريكية على الجيل القادم من المنصة المرتقب نهاية العام الحالي اسم (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، أما تصميم المنصة فهو شبيه بأجهزة الحواسيب المكتبية. وصُممت المنصة للعمل بالوضعين الرأسي والأفقي، ووعدت الشركة بأنها سوف تقدم أداءً أفضل بأربع مرات مقارنةً بمنصة (إكس بوكس ون) Xbox One X الحالية “بالطريقة الأكثر هدوءًا وكفاءةً”.

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