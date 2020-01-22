آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون الأصغر والأرخص في مارس

تعتزم شركة آبل إطلاق هاتف آيفون الأصغر والأرخص قريبًا جدًا، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج، حيث يبدأ موردو شركة التكنولوجيا العملاقة في تجميع طراز آيفون ذي الأسعار المعقولة، وهو الأول من نوعه منذ iPhone SE، في شهر فبراير، مما يسمح للشركة بالكشف عن الجهاز في شهر مارس.

وسيتم تقسيم أعمال تجميع الهاتف الجديد بين فوكسكون Foxconn وبيجاترون Pegatron وويسترون و Wistron.

وكانت التقارير والشائعات والتنبؤات المتعلقة بطراز آيفون المنخفض التكلفة قد بدأت بالظهور في العام الماضي، وجاء بعضها من المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، الذي يتمتع بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بتوقعات آبل.

وذكر المحلل في وقت سابق أن النموذج القادم المنخفض التكلفة سيبدو مثل هاتف iPhone 8، وسيحتوي على شاشة بحجم 4.7 إنشًا، وبحسب ما ورد، سيتم تشغيله بواسطة معالج A13 من آبل، الذي يشغل أيضًا جهاز iPhone 11.

ولا يزال iPhone 8 معروضًا في السوق، حيث يتم بيعه حاليًا مقابل 449 دولارًا، في حين باعت الشركة iPhone SE مقابل 399 دولارًا عندما تم إطلاق هذا الجهاز في عام 2016.

وأثبتت أجهزة آيفون الأكثر كلفة أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى المستهلكين، بما في ذلك أحدث أجهزة iPhone 11، التي كان سعرها المبدئي أقل بحوالي 50 دولارًا من أسعار آبل المعتادة.

وذكر تقرير منفصل لوكالة بلومبرج أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون طلبت من شركة TSMC مؤخرًا زيادة إنتاج معالج A13 في الربع الحالي، وذلك بسبب أن الطلب كان أعلى من المتوقع على هاتف iPhone 11، وقد يكون ذلك أيضًا لأن إنتاج نموذج التكلفة المنخفضة سيبدأ قريبًا.

وبالإضافة إلى ذكر حجم الشاشة والمعالج المستخدمين في الجهاز، فقد قالت بلومبرج أيضًا أن الجهاز سيحتوي على معرف اللمس Touch ID المدمج في زر الصفحة الرئيسية، مما يعيد استخدام تقنية آبل المعروفة بدلاً من اختيار جهاز استشعار بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة مثل معظم منافسي أندرويد الحديثين.

ولن يتضمن الجهاز ميزة التعرف على الوجه من آبل Face ID، كما لم يتضح بعد ما إذا كان الجهاز سيحمل اسم iPhone SE 2.

يذكر أن جهاز آيفون المنخفض التكلفة يمكن أن يساعد في تعزيز وجود آبل في أسواق الهواتف الناشئة الأكثر تنافسية والأسرع نموًا، وخاصةً الهند التي لا تزال مبيعات أجهزة آيفون تواجه صعوبات فيها، حيث تكون أجهزة أندرويد ذات الأسعار المعقولة أكثر شيوعًا.

وتتطلع شركة كوبرتينو إلى زيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية العالمي قبل إطلاقها هواتف آيفون الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G في وقت لاحق من هذا العام، وتأمل آبل أن تعود شحنات هواتفها إلى النمو هذا العام، بعد أن حددت لنفسها هدفًا يتمثل بشحن أكثر من 200 مليون جهاز في عام 2020، ويفترض أن يلعب خليفة iPhone SE دورًا مهمًا في هذا الهدف.