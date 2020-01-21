صفقة اليوم.. احترف أدوات تحليل البيانات من مايكروسوفت مع خصم 98%

صفقة اليوم.. احترف أدوات تحليل البيانات من مايكروسوفت مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لتحليل البيانات باستخدام أدوات مايكروسوفت The Complete Microsoft Data Analysis Expert Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 366.

المدة: 31 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع أدوات ذكاء الأعمال Power BI – وهي خدمة تحليلات تجارية تقدمها مايكروسوفت تتيح للمستخدمين تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة – على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، والاتصال بأنواع مختلفة من الملفات والمجلدات والبيانات، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع فريق العمل.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول برنامج Access وكيفية استخدامه لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة، ومعالجتها بسرعة. ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة VBA – وهي لغة البرمجة التي تعمل على تشغيل برامج مايكروسوفت – لأتمتة توزيع السجلات في برنامج Access، والتحكم في فلترتها. وكيفية استخدام قاعدة بيانات SQL في لغة VBA.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول برنامج إكسل من الأساسيات وحتى التدريب على (الجداول المحورية) Pivot Tables – التي تعتبر من أهم ميزات مايكروسوفت إكسل، وVlookup، و Macros التي تتيح لك أتمتة المهام الروتينية، وغير ذلك الكثير.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1194 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطور مجال تحليل البيانات بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح له دور مهم جدًا في المؤسسات والشركات بكافة أنواعها، ولذلك أصبح الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر قيمة من أي وقت مضى.

كما تجلب شركة مايكروسوفت عالم تحليلات البيانات إلى الشركات من خلال أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات مثل Power BI، وAccess، وإكسل، لتسهيل جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها بكفاءة.

يمكنك تطوير مهاراتك في تحليل البيانات، ومعالجتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Complete Microsoft Data Analysis Expert Bundle) مع خصم يصل إلى 98%.

تتضمن هذه الحزمة 6 دورات تدريبية، و36 درسًا، وما يصل إلى 31 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احتراف العمل على برامج مايكروسوفت لتحليل البيانات ابتداءً من Excel، وحتى Power BI.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1194 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 19.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع أدوات ذكاء الأعمال Power BI – وهي خدمة تحليلات تجارية تقدم مايكروسوفت تتيح للمستخدمين تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة – على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، والاتصال بأنواع مختلفة من الملفات والمجلدات والبيانات، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع فريق العمل.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول برنامج Access، وكيفية استخدامه لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة، ومعالجتها بسرعة. ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة VBA – وهي لغة البرمجة التي تعمل على تشغيل برامج مايكروسوفت – لأتمتة توزيع السجلات في برنامج Access، والتحكم في فلترتها. وكيفية استخدام قاعدة بيانات SQL في لغة VBA.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول برنامج إكسل ابتداءً من الأساسيات وحتى التدريب على (الجداول المحورية) Pivot Tables – التي تعتبر من أهم ميزات مايكروسوفت إكسل، وVlookup، و Macros التي تتيح لك أتمتة المهام الروتينية، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Power BI Essentials

Power BI Desktop Course

Microsoft Access VBA for Non Programmers

Microsoft Access Master Class: Beginner To Advanced

Access To Excel Course

Advanced Microsoft Excel Master Class

الحصول على الصفقة: من هنا.