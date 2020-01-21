تقرير: 2020 قد يكون العام الأفضل لشراء هاتف ذكي أو حاسوب

توقع تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق (جارتنر) Gartner أن تنتعش مبيعات الهواتف الذكية بعد ما يقرب من عامين من انخفاض النمو بالنسبة لكبرى الشركات المصنعة في العالم.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع المبيعات العالمية للهواتف بنسبة 1.7٪ في عام 2020، مدفوعةً بالاهتمام المتزايد بجيل جديد من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يُتوقع أن يكون الطلب قويًا في الصين خاصةً. وقالت: إن المبيعات في عام 2020 سترتفع إلى 1.8 مليار وحدة.

وتراجعت مبيعات الهواتف المحمولة في عام 2019 بنسبة 2٪ إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010 بعد أن أدى نقص المنتجات الجديدة المثيرة إلى جعل المستهلكين أكثر ميلًا للحفاظ على الأجهزة التي يمتلكونها بالفعل. وفي أواخر عام 2018، ادعت إحدى شركات التحليلات أن الصناعة كانت في حالة ركود فعلي.

ولتعويض انخفاض الطلب على الأجهزة الجديدة، تحركت شركات مثل آبل بصورة متزايدة نحو الخدمات والمنتجات المحيطة بهواتفها الذكية. فأطلقت العام الماضي، خدمة البث التلفزيوني (آبل تي في بلس) Apple TV+، وخدمة بث الألعاب (آركيد) Arcade. وفي شهر تموز/يوليو الماضي، شكلت مبيعات آيفون أقل من نصف إجمالي إيرادات آبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

وعانى منافسو آبل، بما في ذلك الشركة سامسونج الكورية الجنوبية – التي ما تزال تهيمن على المركز الأول في سوق الهواتف الذكية – من انخفاض المبيعات. وقد الشركة قد أعلنت حديثًا عن تعيين رئيس تنفيذي جديد لقسم الهواتف المحمولة.

وقالت جارتنر: إن هناك إشارات إيجابية للسوق لعام 2020. وينبغي أن توفر هواتف 5G وصعود شبكات 5G للمستهلكين دفعة كبيرة لسرعات التنزيل، مما يعني أنه يمكنهم تنزيل أو بث أفلام عالية الوضوح في ثوانٍ.

وقال (رانجيت أتوال) – مدير الأبحاث في جارتنر: إن عام 2020 سيشهد انتعاشًا طفيفًا، حيث يندفع العملاء لشراء أجهزة 5G. وتقدر جارتنر بأن تشكل هواتف 5G نحو 12% من المبيعات في عام 2020، لتصل إلى 43% في عام 2022. ومن المتوقع أن تكشف آبل عن هاتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس خلال 2020، مما قد يؤدي إلى زيادة المبيعات مع استمرار مستخدمي آيفون في ترقية أجهزتهم القديمة. وقالت جارتنر: إنها تتوقع أن تصل مبيعات أجهزة 5G إلى 50٪ من المبيعات بحلول عام 2023.

ولكن على الرغم من توقع حدوث انتعاش في عام 2020، إلا أن تقديرات المحللين لعام 2021 وما بعدها أقل تأكيدًا مع احتمال ارتفاع المبيعات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر مبيعات أجهزة الحاسوب في الانخفاض، بحسب تقديرات جارتنر، إذ يجد العملاء أسبابًا أقل للترقية نظرًا لأن نظام ويندوز 10 أصبح نظام التشغيل المسيطر لجميع الأجهزة الحالية.