آبل تبيع أجهزة iPhone XS و XS Max المعاد تجديدها

بدأت شركة آبل رسميًا ببيع نماذج iPhone XS و iPhone XS Max المعاد تجديدها لأول مرة منذ إصدار الأجهزة في شهر سبتمبر 2018، وتتوفر الطرز المعاد تجديدها باللون الرمادي Space Gray أو الفضي Silver أو الذهبي Gold بسعة 64 أو 256 أو 512 جيجابايت من خلال متجر آبل على الإنترنت في الولايات المتحدة.

وفي حال كنت تريد شراء هاتف آيفون جديد لكنك لا ترغب في دفع مبلغ يصل إلى ألف دولار أو أكثر، فإن الخيار الجيد هو شراء هاتف آيفون معاد تجديده رسميًا من آبل، وبدءًا من اليوم، أصبح هذا خيارًا متوفرًا لنماذج iPhone XS و XS Max.

وتقول آبل: إن جميع طرز آيفون المجددة يتم فحصها واختبارها وتنظيفها وإعادة تعبئتها بشكل كامل بصندوق أبيض جديد مع جميع الكتيبات والملحقات، كما تثبت الشركة أيضًا بطارية جديدة مع استبدال الغلاف الخارجي، مما يجعل من شبه المستحيل التمييز بين جهاز آيفون جديد ومعاد تجديده.

ويأتي أي طراز آيفون معاد تجديده مع ضمان أساسي لمدة عام من آبل ساري المفعول في تاريخ تسليم الجهاز، والذي يمكن تمديده مع +AppleCare بتكلفة 199 دولارًا لكل من iPhone XS و iPhone XS Max.

وتسمح هذه الأجهزة بتوفير ما يتراوح بين 200 و 250 دولارًا مقارنةً بالأسعار الأساسية عند إصدار الأجهزة في شهر سبتمبر 2018، وتبيع الشركة جميع النماذج بشكل غير مقفل، مع الإشارة إلى أن آبل لا تقدم نماذج iPhone XR معاد تجديدها في الوقت الحالي.

النماذج المجددة المتاحة: