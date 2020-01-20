مؤسس سناب شات يحب تيك توك ويتوقع تفوقه على إنستاجرام

قال الرئيس التنفيذي لشركة (سناب) Snap – مالكة تطبيق (سناب شات) Snapchat: إن تطبيق (تيك توك) TikTok يمكن أن يتفوق على تطبيق إنستاجرام المملوكة لشركة فيسبوك.

وقارن (إيفان شبيجل) المحتوى الموجود على إنستاجرام بمحتوى منصة مشاركة الفيديو القصيرة تيك توك، الذي أصبح يحظى بشعبية هائلة بين أوساط الشباب في جميع أنحاء العالم، خاصةً في الولايات المتحدة.

وقال مؤسس سناب شات في مؤتمر التصميم الرقمي للحياة في ميونيخ يوم الأحد، متحدثًا عن إنستاجرام: إن المحتوى القائم على المواهب على تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية هو في كثير من الأحيان أكثر إثارة للاهتمام من المحتوى القائم على الحالة. وردًا على ما إذا كانت تيك توك سيتفوق على إنستاجرام، قال شبيجل: “هذا ممكن”.

يُشار إلى أن تطبيق تيك توك يشبه إلى حد كبير بدايات تطبيق سناب شات، الذي سعت فيسبوك لسنوات إلى تقييد نموه من خلال نسخ أشهر مزاياه، وهي ميزة (القصص) مستفيدةً من القاعدة الشعبية الهائلة لفيسبوك وإنستاجرام. وبالفعل أُطلق ميزة (القصص) في عام 2016 لتطبيق إنستاجرام ثم لتطبيقات فيسبوك الأخرى، بما في ذلك تطبيقي التراسل الفوري مسنجر وواتساب. والآن تحظى الميزة بأكثر من 500 مليون مستخدم.

وعند سؤال شبيجل عن رأيه بتطبيق تيك توك، قال: “أحب تيك توك”، وأضاف: “إني من أشد المعجبين”.

وبعد صعود تيك توك، حاولت فيسبوك تقليده من خلال طرح تطبيق (لازو) Lasso، ومع ذلك لم يتمكن فيسبوك من تقييد نمو تيك توك لنظر لمحدودية توفر تطبيقها الجديد. فعلى العكس، شهد التطبيق الصيني أكثر من مليار تنزيل العام الماضي، بحسب شركة أبحاث سوق التطبيقات المحمولة (سنسور تاور) SensorTower، كما أنه كان ثاني أكثر التطبيقات تنزيلًا في عام 2019 على مستوى العالم.

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد تنزيلات تطبيقي فيسبوك وإنستاجرام بنسبة 13٪ على أساس سنوي، بحسب تحليل (بنك أوف أميركا) Bank of America في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. ومع ذلك، فإن عدد التنزيلات لا يعد المؤشر الوحيد على النجاح. ففي حين أن إنستاجرام يمتلك أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، ذكرت شركة أبحاث السوق (آب أني) App Annie أن عدد مستخدمي تيك توك يقدر بنحو 625 مليون مستخدم نشط شهريًا. أما سناب شات، فقد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن 210 مليون مستخدم نشط يوميًا.