أبرز 5 ابتكارات تجعل HUAWEI Mate 30 Pro 5G ملك هواتف الجيل الخامس

أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G الذي يعتبر أحدث هواتفها الرائدة، الذي يتمتع بمجموعة واسعة من الابتكارات التي تتراوح بين الأداء الجبار والمزايا الرائدة والحماية الأمنية المشددة، ليرتقي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G بابتكارات الهواتف الذكية إلى مستوى جديد كلياً، ونستعرض فيما يلي أبرز 5 ابتكارات تجعل من هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G ملك هواتف الجيل الخامس.

أداء فائق لشبكات الجيل الخامس

يعد هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G أول هاتف ذكي في العالم من الجيل الثاني الذي يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس، وتعتبر قدرته على دعم شبكات الجيل الخامس الغير المستقلة “NSA” والمستقلة “SA” الجانب الذي يميز هذا الهاتف ويمنحه التفوق على هواتف الجيل الخامس الأخرى.

وببساطة، تدعم الأجهزة الحالية المتوافرة في السوق شبكات الجيل الخامس غير المستقلة التي تستخدم العتاد القائم لشبكات الجيل الرابع، ولكن بطبيعة الحال، من المنتظر أن نشهد انتقالاً حتمياً إلى شبكات الجيل الخامس المستقلة التي توفر مستويات أعلى من السرعة والكفاءة والاستقرار.

وبدون القدرة على دعم كلتا الشبكتين، ستتوقف الهواتف التي تدعم شبكة واحدة فقط عن العمل عند إجراء هذه التغييرات المرتقبة على الشبكة، ما سيحتم على المستخدمين شراء هواتف جديدة.

وبفضل قدرة هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G على دعم كلتا الشبكتين، الغير مستقلة والمستقلة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة اتصال مستقرة وسلسة على شبكات الجيل الخامس في مختلف المناطق ومراحل التطوير.

ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى معالج Kirin 990 5G، وهو ابتكار آخر يعتبر أول معالج مخصص لشبكات الجيل الخامس في العالم، ويمتاز التصميم المتطور لهذه الشريحة بالجمع بين حزمة النطاق الأساسي لشبكة الجيل الخامس والمعالجات ليتم دمجهم في وحدة معالجة واحدة وتوفير تصميم متراص ذو كفاءة عالية وقدرات استثنائية للاتصال بشبكات الجيل الخامس بدرجات حرارة منخفضة.

وبالإضافة إلى توفيره لحلول اتصال أفضل، يدعم هذا الهاتف شريحتي SIM “من الجيلين الرابع والخامس”، حيث يُمكن إجراء المكالمات باستخدام إحدى الشريحتين بينما تقوم الشريحة الثانية باستقبال المكالمات والاتصال بالإنترنت في الوقت ذاته.

هاتف بتصميم أيقوني

تتجلى مسيرة الابتكار التي تسلكها هواوي في التصميم الجريء لهاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G والذي يعزى في المقام الأول لتصميم الهالة الحلقية اللامعة والفريدة في الخلف وشاشة Ultra Curved HUAWEI Horizon Display فائقة الانحناء بزاوية 88 درجة والتي جعلت هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G يرتقي بالمبادئ التصميمية التقليدية ويجمع بين الابتكارات الوظيفية والابتكارات التصميمية الأنيقة لتقديم هاتف ذكي متميز إلى أبعد الحدود، وتتكامل أناقة الهاتف مع الخيارات اللونية الجديدة التي تشمل كلاً من Vegan Leather Orange وEmerald Green.

وفي حين يساهم المظهر الأيقوني لهذا الهاتف في تميزه، تمنح مزاياه القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمين طريقة جديدة كلياً وفريدة لاستخدام هواتفهم، ما يجعل أداء المهام اليومية تجربةً أكثر متعةً وسلاسة.

ويرتقي الهاتف بالشاشات اللمسية إلى مستويات جديدة، حيث لن يتعين على المستخدم لمس الهاتف عند استخدامه بعد الآن، وتتيح مزايا مثل خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI gesture control للمستخدم القدرة على تصفح الإنترنت عبر الإشارة باليد إلى الأعلى أو الأسفل، أو قرص الهواء لأخذ لقطةٍ للشاشة.

بينما توفر خاصية الدوران التلقائي القائمة على الذكاء الاصطناعي إمكانية تدوير الشاشة وتعديلها بشكل تلقائي عبر اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم لتوفير تجربة مشاهدة مستمرة دون أي انقطاع.

ومن جهة أخرى، يمكن للمستخدم الاستفادة من خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration، والتي تتيح له إمكانية توصيل شاشة هاتفه إلى جهاز HUAWEI MateBook المتوافق معه وبسلاسة، ما يوفر قدرات نقل بيانات بشكل أكثر سرعةً وسهولة إلى جانب تحسين مستويات الإنتاجية.

الارتقاء بإمكانات تصوير الفيديو إلى مستويات جديدة كلياً

يشتمل هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G على أول نظام كاميرا رئيسية مزدوجة في العالم بدقة 40 ميجابكسل، والذي يشمل كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد “Telephoto” بدقة 8 ميجايكسل، وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

ويعتبر نظام الكاميرا المبتكر هذا هو الوحيد المزود بمجموعة واسعة من التحسينات المبتكرة التي تجعله قادراً على مواكبة أداء الكاميرات الاحترافية مثل تسجيل مقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة جداً بسرعة تبلغ 7680 إطاراً في الثانية وتسجيل مقاطع الفيديو في ظروف إضاءة شديدة الانخفاض بحساسية قصوى تبلغ 512000 وفق معيار ISO، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للحساسية في مجال تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام الهاتف المحمول.

وأصبح بإمكان المستخدم الآن تسجيل مقاطع فيديو رائعة لطائر يرفرف بجناحيه أو حتى تسجيل مقطع فيديو خلال رحلة بحرية ليلية في ظروف الإضاءة المحدودة بكل سهولة، وكانت هذه الميزات محصورة في السابق بالكاميرات الاحترافية، ولكنها أصبحت على بعد ضغطة واحدة فقط مع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G.

بطارية تدوم طويلاً مع حلول قوية لإعادة الشحن

من أجل ضمان أن تدوم البطارية لفترات استخدام مطولة، سواء عند تصفح الإنترنت أو بث الفيديو أو حتى تشغيل الألعاب، يأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G مزوداً ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي أمبير ساعي.

ويمكن إعادة شحن هذه البطارية الضخمة بسرعة فائقة وبكل سهولة بفضل شواحن هواوي الحاصلة على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland، باستخدام شاحن هواوي السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط أو شاحن هواوي اللاسلكي فائق السرعة Wireless HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط، إلى جانب خاصية الشحن العكسي اللاسلكي المطورة للأجهزة المتوافقة.

كما يمكن للمستخدم الحصول على الشاحن السلكي المخصص للسيارة باستطاعة 40 واط والشاحن اللاسلكي المخصص للسيارة باستطاعة 27 واط لشحن هاتفه بكل سلاسة أثناء التنقل.

أعلى مستويات الأمن والخصوصية

من أجل ضمان أمن بيانات المستخدم، يعتمد هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G على بيئة تشغيل موثوقة ومعزولة “TEE” التي تندرج خارج إطار البيئة المفتوحة لنظام التشغيل أندرويد، بهدف عزل وحماية العملية الكاملة لإدارة وتشفير وتخزين البيانات الحساسة للمستخدمين مثل بصمات الأصابع ومعلومات الوجه والبصمة الصوتية، ويتم تخزين هذه البيانات محلياً ضمن الجزء الأكثر أماناً من شريحة المعالجة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم ميزة العرض المخصص المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Private View بالتعرف على وجه المستخدم وإخفاء المحتوى بشكل تلقائي عند رصد أي وجوه إضافية، فضلاً عن تنبيه المستخدم من خلال الإشعارات.

ومن ناحية أمن البيانات، يستخدم هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G خاصية التحقق المزدوج من المقاييس البيومترية والتي تشمل فتح قفل الهواتف بالتعرف ثلاثي الأبعاد 3D Face Unlock وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف الجديد لن يحتوي على منصة Google Mobile Services الخدمية المثبتة مسبقاً، غير أنه سيكون بمقدور المستخدمين تنزيل التطبيقات والاستمتاع بها من خلال متجر تطبيقات هواوي HUAWEI AppGallery المثبت مسبقاً على الجهاز.