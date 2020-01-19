أجهزة محمولة

مايكروسوفت تتيح لعب ألعاب Xbox عبر أجهزة أندرويد في المزيد من الدول

مايكروسوفت تتيح لعب ألعاب Xbox عبر أجهزة أندرويد في المزيد من الدول
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أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس عن فتح المجال لبعض مستخدمي منصة الألعاب (إكس بوكس) Xbox من الوصول إلى ألعابهم عن طريق الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وذلك عن طريق خدمة البث Xbox Console Streaming بنسختها التجريبية الحالية.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية في تدوينة: إنه يمكن لجميع مستخدمي منصة (إكس بوكس) المشتركين في برنامجها التجريبي Xbox Insider في الدول التي تدعم منصة (إكس بوكس ون) تجربة خدمة Xbox Console Streaming.

يُشار إلى أن قائمة الدول التي تُدعم فيها منصة (إكس بوكس ون) تشمل 42 دولةً، بما في ذلك: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وتتيح خدمة Xbox Console Streaming للمستخدمين لعب ألعابهم المثبتة على منصة (إكس بوكس ون)، بما في ذلك ألعاب (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass، على أجهزة أندرويد، بما في ذلك الهواتف، والحواسيب اللوحية.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن دعم الخدمة لمستخدمي Xbox Insider في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وقد وجدت نتائج شجعتها على اختبار الخدمة في المزيد من الدول.

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يُشار إلى أنه يجب على الراغبين في اختبار خدمة Xbox Console Streaming امتلاك جهاز يعمل بالإصدار 6.0 والأحدث من نظام أندرويد، ويدعم تقنية بلوتوث 4.0. كما يجب توفر جهاز تحكم Xbox One Wireless، وحساب مايكروسوفت مع ملف على خدمة إكس بوكس.

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