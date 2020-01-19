صفقة اليوم.. خصم 93% على حزمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

الحزمة الأساسية لشهادات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي The Essential AI & Machine Learning Certification Training Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 288.

المدة: 24 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والشبكات العصبية التلافيفية (CNN)، والشبكات العصبية المتكررة (RNN)، وكيفية استخدام TensorFlow لمعالجة البيانات بشكل أكثر فعالية لبناء نماذج تنبؤية دقيقة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول لغة البرمجة (بايثون) Python، وكيفية استخدامها في التعامل مع البيانات، واستخدام مكتبة Matplotlib لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة، والمخططات الثلاثية الأبعاد. ودورة أخرى حول (الرؤية الحاسوبية) Computer Vision وكيفية معالجة الصور ومقاطع الفيديو.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول التعلم العميق وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتطبيقاتها، وإنشاء تطبيقات تقوم بوظائف حقيقة مثل: تصنيف النصوص، والترجمة الآلية، وغير ذلك.

وقت الوصول للمحتوى: لمدة عام.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 656 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 93%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

زاد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خلال الفترة الأخيرة في العديد من المجالات؛ ابتداءً من المجال الطبي، وتطوير الروبوتات، والاستشعار عن بعد، وصناعة السينما، وحتى في أجهزة الصراف الآلي، والتسويق، لذلك زاد معدل الطلب الوظيفي عليها في الفترة الأخيرة.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على وظائف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطوير مهاراتك عن طريق الاستفادة من الحزمة التدريبية (The Essential AI & Machine Learning Certification Training Bundle)، والتي تتيح لك الوصول إلى 24 ساعة تدريبية لتعلم أكثر من لغة برمجة وبناء مشاريع حقيقية، مع خصم يصل إلى 93%.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية، و288 درسًا، و24 ساعة من المحتوى لمساعدتك في التعرف على تقنيات التعلم الآلي، واستخراج البيانات، وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والرؤية الحاسوبية.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 656 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 93 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والشبكات العصبية التلافيفية (CNN)، والشبكات العصبية المتكررة (RNN)، وكيفية استخدام TensorFlow لمعالجة البيانات بشكل أكثر فعالية لبناء نماذج تنبؤية دقيقة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول لغة البرمجة (بايثون) Python، وكيفية استخدامها في التعامل مع البيانات، واستخدام مكتبة Matplotlib لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة، والمخططات الثلاثية الأبعاد. ودورة أخرى حول (الرؤية الحاسوبية) Computer Vision وكيفية معالجة الصور ومقاطع الفيديو.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول التعلم العميق وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتطبيقاتها، وإنشاء تطبيقات تقوم بوظائف حقيقة مثل: تصنيف النصوص، والترجمة الآلية، وغير ذلك.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: