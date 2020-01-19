إنستاجرام تزيل زر IGTV بسبب انخفاض شعبيته

أزالت منصة إنستاجرام زر IGTV البرتقالي من واجهتها الرئيسية فيما يبدو بمثابة اعتراف بنتائجه الباهتة، حيث أوضحت البيانات أن عدد مرات تنزيل تطبيق IGTV المستقل وصلت إلى 7 ملايين مرة فقط خلال 18 شهرًا منذ إطلاقه، وذلك بالرغم من أن عدد مستخدمي إنستاجرام يصل إلى مليار مستخدم.

بينما وصل عدد مرات تثبيت تطبيق تيك توك TikTok المنافس إلى 1.15 مليار عملية تنزيل في نفس الفترة منذ إطلاق IGTV في شهر يونيو 2018.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: بالنظر إلى أننا واصلنا العمل على تسهيل إنشاء واستكشاف محتوى IGTV، فقد تعلمنا أن معظم الناس يعثرون على محتوى IGTV من خلال الخلاصة الرئيسية، وقناة IGTV في Explore، وحسابات المبدعين، وتطبيق IGTV المستقل نفسه.

وأضاف “هناك عدد قليل جدًا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق إنستاجرام، ونحن نهدف دائمًا إلى إبقاء منصة إنستاجرام بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة استنادًا إلى هذه الدروس والتعليقات من مجتمعنا”.

ولا يحتاج مستخدمو إنستاجرام الآن إلى تطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث إن تجربة IGTV مضمنة في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليها من خلال الخلاصة الرئيسية و Explore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية، ومع ذلك، فإن إزالة الأيقونة تعني أن IGTV لم يعد من عناصر إنستاجرام الأساسية.

وكانت إنستاجرام قد سمحت بنشر بمقاطع الفيديو الأفقية بدلاً من الإصرار على المقاطع الرأسية، كما أنها مكنت المبدعين من نشر مقاطع فيديو IGTV مباشرةً من تطبيقها الرئيسي بالطريقة نفسها التي يجري من خلالها تحميل مقاطع الفيديو والصور إلى خلاصة إنستاجرام الرئيسية.

وقال متحدث باسم الشركة: هدفنا هو إنشاء مكان مركزي لتحميلات الفيديو من شأنه تبسيط تجربة المبدعين الذين يمكنهم الآن الاستفادة من زر التحميل لتحميل الفيديوهات القصيرة والطويلة.