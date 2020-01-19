أمازون تريد تحويل يدك إلى بطاقة ائتمان

تخطط شركة أمازون لإنشاء محطات دفع إلكترونية تتيح للعملاء إجراء المدفوعات في المتجر من خلال التلويج باليد، وتنوي عملاقة التجارة الإلكترونية إدخال هذه المحطات الإلكترونية إلى المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها من الأماكن والمتاجر، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وبالرغم من أن خطة أمازون ما تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن الشركة قد بدأت العمل مع شركة فيزا Visa لاختبار محطات الدفع الإلكترونية، كما أنها ناقشت المشروع مع شركة ماستركارد Mastercard، وأعربت العديد من شركات إصدار البطاقات عن اهتمامهم بالمشروع، بما في ذلك JPMorgan Chase.

ومن المفترض إجراء الدفعات عن طريق ربط معلومات بطاقة ائتمان العملاء بأيديهم، مما يسمح لهم باستخدام يدهم، وليس هواتفهم أو بطاقاتهم عند الخروج، وتدرس عملاة التجارة الإلكترونية الخيارات المتاحة لتنفيذ هذه الطريقة بنجاح، بما في ذلك إدخال العملاء لبطاقة في محطة الدفع ثم السماح بمسح أيديهم لشراء العناصر.

وكانت الشركة قد قدمت في عام 2018 براءة اختراع لنظام تحديد الهوية البيومترية بدون اتصال، والذي يحتوي على ماسح ضوئي لليد لإنتاج صورة لكف الشخص، ويسلط التقرير الضوء على أفكار أمازون حول تغيير الطريقة التي يتسوق بها الناس في المتاجر المادية، وكيف يمكن أن تعمل مع شركات بطاقات الائتمان لزيادة دمج نفسها في حياة الناس المالية.

ويتعين على الشركة أولًا معالجة مخاوف شركات بطاقات الائتمان والعملاء حول كيفية اكتشاف محطات الدفع الإلكترونية للاحتيال ومقدار المعلومات الشخصية التي ستتلقاها الشركة من عمليات الفحص.

ومن المفترض تجميع البيانات الواردة من محطات الدفع الإلكترونية على سحابة أمازون واستخدامها لدراسة عادات الإنفاق على موقع أمازون للمساعدة في استهداف الإعلانات، والسماح لها بفرض رسوم أعلى على المعلنين لأنهم يمكن أن يتوقعوا بشكل أفضل ما يمكن للعملاء شراءه.

ويمثل مشروع أمازون الجديد أحدث مثال على دخول شركات التكنولوجيا مجال الصناعة المالية، حيث بدأت شركة آبل في تقديم خدمة آبل باي Apple Pay في عام 2014، وقد قدمت أيضًا بطاقة ائتمان العام الماضي.

يذكر أن الشركة لديها خطط كبيرة لتوسيع متاجرها المسماة Amazon Go، والتي تسمح للمتسوقين بالشراء بدون محاسبين أو محطات دفع، بالإضافة إلى خدمة الدفع الصوتي التي يطلق عليها أمازون باي Amazon Pay، والتي أطلقتها الشركة في عام 2017 وتسمح للمتسوقين في متاجرها بالخروج دون الدفع.