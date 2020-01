آبل تختبر منع iPhone 11 من تتبع موقعك

بدأت شركة آبل في اختبار زر التبديل للموقع الجغرافي الذي وعدت به مستخدمي iPhone 11 في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن اكتشف الباحث الأمني ​​برايان كريبس Brian Krebs في أواخر العام الماضي أن هاتف iPhone 11 Pro يتحقق من موقعك الجغرافي باستمرار حتى إذا قمت بتعطيل خدمات الموقع.

وأوضح الباحث صاحب موقع KrebsOnSecurity أن هاتف iPhone 11 Pro يتتبع مواقع المستخدمين حتى عند إيقاف تشغيل جميع خدمات المواقع المتاحة (باستثناء المفتاح الرئيسي)، وتسبب ذلك في موجة من المخاوف لأن السبب لم يكن واضحًا.

وأشارت الشركة إلى أن السبب في ذلك هو أن الهواتف الجديدة، بما في ذلك iPhone 11، تستخدم رقاقة النطاق العريض للغاية التي لا تزال غير معتمدة عالميًا، وتحتاج الأجهزة إلى إجراء فحوصات منتظمة للموقع الجغرافي، لذا يمكن لآبل إيقاف تشغيل الشريحة في الأماكن التي لا يمكن استخدامها قانونيًا.

وبينما أكدت شركة آبل أنها لا تجمع بيانات الموقع وأن اختبارات النطاق العريض للغاية UWB تتم بالكامل على الجهاز، إلا أنها وعدت بتقديم أداة تبديل مخصصة للرقاقة لتهدئة مخاوف الناس.

واكتشف براندون بوتش Brandon Butch هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من نظامها التشغيلي iOS 13.3.1، وتم العثور على مفتاح التبديل الجديد “Networking & Wireless” ضمن خدمات النظام في خدمات المواقع، والذي بدوره يوجد في إعدادات الخصوصية.

ويبدو أن إيقاف تشغيله يؤدي إلى مطالبة تقول “إيقاف تشغيل موقع Networking & Wireless قد يؤثر على أداء البلوتوث والشبكة اللاسلكية والنطاق العريض للغاية UWB”.

يذكر أن أجهزة آبل تستخدم رقاقة النطاق العريض للغاية UWB لإيجاد الموقع الدقيق، وتتمثل إحدى مزايا الرقاقة في منح المستخدمين القدرة على العثور بسرعة على الشخص المناسب لميزة AirDrop في مكان مليء بمستخدمي هواتف آيفون.

So iOS 13.3.1 beta 2 does have a new toggle to disable Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 17, 2020