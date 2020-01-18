مبيعات Galaxy S10 تتفوق على S9 ولكن ذلك لم يكن كافيًا!

أفاد تقرير من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج باعت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 نحو 37 مليون وحدة من هواتف (جالاكسي إس10) Galaxy S10، بزيادة قدرها 15% مقارنة بمبيعات هواتف (جالاكسي إس9) Galaxy S9 خلال المدة ذاتها من عام 2018.

ومع أن مبيعات (جالاكسي إس10) تفوقت على مبيعات (جالاكسي إس9) إلا أنها جاءت دون المتوقع، إذ كان يُتوقع أن يُباع نحو 50 مليون وحدة، حسب ما نقل موقع THEELEC عن مصادر في الصناعة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وعزمت المصادر هذا النمو في المبيعات إلى تنوع طُرز الهاتف التي شملت: (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي إس10إي)، و(جالاكسي إس10 بلس)، و(جالاكسي إس10 5جي)، في حين توفر سلفه في طرازين: (جالاكسي إس9)، و(جالاكسي إس9 بلس).

وقالت شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت) CounterPoint: إن سامسونج باعت خلال المدة من شهر آذار/مارس إلى أيار/مايو من العام الماضي 16 مليون وحدة من (جالاكسي إس10)، بزيادة 12% مقارنة بمبيعات هاتف (جالاكسي إس9) خلال المدة ذاتها. وقد استحوذ هاتف (جالاكسي إس10إي) على حصة سوقية قدرها 22% من خلال بيع 3.5 ملايين وحدة منه. ووفقًا لشركة الأبحاث أيضًا، فإن طراز الجيل الخامس 5G من الهاتف ساهم بدرجة كبيرة في المبيعات، إذ بِيع منه 6.7 ملايين وحدة حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحتى مع هذه الزيادة، يشير مراقبو السوق إلى أنه يجب بيع ما لا يقل عن 50 مليون وحدة لكي تُعد هواتف سلسلة (جالاكسي إس) ناجحة. ومن عام 2014 إلى عام 2016 بيع من سلسلة جالاكسي نحو 40 مليون وحدة أو أكثر في الأشهر الستة الأولى. وفي عام 2017، بيع نحو 38 مليون وحدة، ثم 32 مليون وحدة في 2018.

يُشار إلى أن شركة سامسونج تستعد للإعلان عن هواتف (جالاكس إس20) خلال حدث خاص من المقرر عقده في الولايات المتحدة في 11 شباط/فبراير المقبل.