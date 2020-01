جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر

طلب جاك دورسي Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر خلال حدث للموظفين هذا الأسبوع النصحية حول كيفية تحسين الخدمة من أحد أشهر مستخدمي المنصة، وهو إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تيسلا Tesla للسيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس SpaceX للفضاء.

وأجرى جاك دورسي مكالمة فيديو مع إيلون ماسك، والذي وصفه سابقًا بأنه واحد من أكثر الأشخاص المؤثرين على تويتر، وقال دورسي: قدم لنا بعض الملاحظات المباشرة والنقد وما الذي نفعل بشكل سيئ وما الذي يمكننا أن نفعله بشكل أفضل، وما هو أملك في إمكاناتنا كخدمة، كما أضاف “إذا كنت تدير تويتر ماذا كنت ستفعل”.

وحث إيلون ماسك، الذي لديه 30 مليون متابع على تويتر، جاك دورسي على تحسين تويتر من خلال تخليصه من الروبوتات والحسابات المزيفة، وهو أمر استثمرت الشركة فيه، موضحًا أنه من المفيد التمييز بين الحسابات الحقيقية وتلك التي تعمل كجزء من شبكات الروبوتات، مع توقعه أيضًا أن البشر سيغردون من المريخ خلال بضع سنوات.

وقال ماسك: كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الملاحظات حقيقية أم أن شخصًا ما يحاول التلاعب بالنظام، أنا متأكد من أنك ترى الأشخاص الذين يحاولون التلاعب بالنظام والتأثير على الرأي العام طوال الوقت، وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب للغاية معرفة ما هو الرأي العام الحقيقي وما هو غير ذلك.

وأضاف “الذي يثير غضب الناس فعليًا هو التلاعب بالنظام من قبل مجموعات المصالح المختلفة، وهناك العديد من هذه المجموعات”.

وشكر يوئيل روث Yoel Roth، مدير سلامة الموقع في تويتر، إيلون ماسك على ملاحظاته، ووجهه نحو سياسات تويتر.

وإلى جانب ملاحظاته حول كيفية تحسين تويتر، فقد أخبر ماسك دورسي أيضًا أنه يعتقد أن أول تغريدة سترسل من كوكب المريخ في غضون خمس سنوات من الآن، وأشار إلى أن مركبة Mars rover قادرة من حيث التكنولوجيا الآن على إرسال تغريدة من هناك.

