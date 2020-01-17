برامج وتطبيقات

جوجل تطلق ميزة تسهل التحكم بالوسائط المتعددة في كروم

جوجل تطلق ميزة تسهل التحكم بالوسائط المتعددة في كروم
1

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة في متصفح الويب التابع لها كروم تسمح للمستخدمين بالتحكم بالوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصوت الموجودة في جميع التبويبات المفتوحة من مكان واحد.

وفي حال كان المستخدم يستمع إلى قائمة تشغيل مرئية أو مسموعة، فإن الميزة الجديدة تسمح له بإيقاف المحتوى الحالي، أو الانتقال إلى الفيديو التالي من المكان ذاته، وذلك بغية التخلص من عناء البحث عن أي تبويب يعمل فيه المحتوى.

وقالت جوجل في تدوينة: إن الميزة الجديدة صُممت لتقليل الإزعاج الحاصل، وذلك من خلال جمع كافة إشعارات الوسائط المتعددة في مكان واحد حيث يمكن إدارة كل صوت أو فيديو دون الحاجة إلى البحث في التبويبات.

وكانت جوجل قد أتاحت هذه الميزة أول مرة للحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل (كروم أو إس) ChromeOS في شهر آب/أغسطس الماضي، وهي الآن متاح لجميع مستخدمي كروم على حواسيب ويندوز، وماك، ولينوكس.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة تعد الأحدث في سلسلة من التحديثات الرامية إلى تحسين تجربة وسائط المتعددة في كروم، بما في ذلك دعم التحكم بالوسائط المتعددة من خلال المفاتيح، وامتداد (صورة في صورة) ليوتيوب.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

اكتشاف 17 تطبيقًا تستنزف البطارية على متجر جوجل

جوجل تنهي تطبيقات كروم بدءًا من يونيو

جوجل تطلق ميزة تسهل التحكم بالوسائط المتعددة في كروم
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أخبار الإنترنت

جوجل تحول آيفون إلى مفتاح أمان للمصادقة الثنائية

أخبار الإنترنت

ميزة جديدة من جوجل تسهل عليك التسوق من محرك البحث

دراسات وتقارير

تقرير جديد يكشف عن أكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم

أخبار الإنترنت

جوجل تتخلص تدريجيًا من أداة تتبع مربحة للمعلنين

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد