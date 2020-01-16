لقد كانت (شبكات الجيل الخامس) 5G هي التوجه التقني الأكثر انتشارًا في معرض CES 2020 هذا العام؛ حيث وصلت إلى الخدمات، والهواتف الذكية، والسيارات، و(الطائرات بدون طيار) Drones، وحتى الحواسيب المحمولة.

وبناءً عليه لم تعد شبكات 5G مقتصرة على الهواتف الذكية فقط؛ بل سنشهد خلال هذا العام إطلاق حواسيب 5G التي توفر سرعات اتصال أسرع من 10 إلى 100 مرة من اتصالك الخلوي العادي.

وفي حين أن المستخدمين العاديين يمكنهم بالتأكيد الاستفادة من توفر شبكات 5G على الحواسيب المحمولة، فإن المحترفين الذين يعتمد عملهم على أن يكونوا منتجين في أي مكان وفي أي وقت سوف يحصلون على أقصى استفادة منها الآن.

فيما يلي 4 حواسيب محمولة تدعم شبكات 5G ستصدر هذا العام:

1- حاسوب Dell Latitude 9510:

أعلنت شركة Dell خلال مشاركتها في معرض CES 2020 عن حاسوب (Latitude 9510) الذي يعتبر أصغر وأخف حاسوب 15 بوصة في العالم، ويتميز بهيكل من الألمنيوم ويصل حجمه إلى حجم جهاز كمبيوتر محمول 14 بوصة، ويزن 1.5 كجم فقط.

وسيتوافر من هذا الجهاز إصدارين الأول حاسوب عادي، والثاني حاسوب 2X1 قادر على الدوران 360 درجة من ويدعم القلم الإلكتروني.

يضم حاسوب (Latitude 9510) شاشة عالية الدقة مقاس 15 بوصة، بدقة 1920 × 1080 بكسلًا، بقوة إضاءة 400-nit. ويعمل بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وقرص صلب من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت.

بالإضافة لذلك فهو يدعم اتصال 5G، و Wi-Fi 6، وميزات الأمان مثل: قارئ بصمات الأصابع، وشريحة أمان TPM 2.0، وميزات صوتية قوية وحلول ذكية تزيد من الإنتاجية. كما يوفر أطول عمر للبطارية لأي كمبيوتر محمول 15 بوصة، والتي تصل إلى 30 ساعة عمل.

سيتوافر حاسوب Dell Latitude 9510 في الأسواق ابتداءً من 26 مارس 2020 بسعر يبدأ من 1799 دولارًا.

2- حاسوب HP Elite Dragonfly G2:

أعلنت شركة HP عن نسخة مُحدثة من حاسوب (Elite Dragonfly) الذي أطلقته أواخر عام 2019 تحمل اسم ( (Elite Dragonfly G2)، ويمتاز بأنه أول حاسوب محمول يدعم ميزة التعقب بفضل دمج شريحة Tile للتعقب ما يتيح للمستخدم تعقب موقعه في حال الفقد أو السرقة؛ كما يدعم شبكات 5G بفضل دمج مودم Snapdragon X55 5G من كوالكوم.

يضم الجهاز شاشة من نوع IPS LED بمقاس 13.3 بوصة وبدقة تصل حتى 4K وتدعم تقنية Sure View Reflect التي تحول دون رؤية المتطفلين لمحتوى الشاشة. ويعمل بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7/i5/i3.

سيتوافر الجهاز بثلاثة خيارات رئيسية جديدة ومن المتوقع أن يكون متاحًا في الأسواق خلال منتصف عام 2020.

3- حاسوب Lenovo Yoga 5G:

أعلنت شركة لينوفو عن حاسوب (Yoga 5G) وهو أول حاسوب محمول بمعيارية ARM يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8cx 5G بالإضافة إلى مودم كوالكوم X55 5G لتوفير سرعة اتصال فائقة تتخطى سرعة الجيل الرابع بنحو 10 مرات أثناء التنقل.

يأتي حاسوب Yoga 5G بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 1920×1080 بكسلًا، ويعمل بمعالج الرسوميات Adreno 680 من كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 تصل إلى 512 جيجابايت.

تقول لينوفو إن بطارية حاسوب (Yoga 5G) ستدوم إلى 24 ساعة عمل، وسيصل إلى الأسواق في ربيع 2020 بسعر يبدأ من 1499 دولارًا.

4- حاسوب ThinkPad X1 Fold:

لقد شهد معرض CES 2020 هذا العام تطورات كبيرة في الحواسيب المحمولة فبالإضافة إلى ظهور حواسيب 5G ظهرت الحواسيب القابلة للطي ذات التصاميم الجديدة.

إذا كنت تريد حاسوب محمول غير تقليدي فحاسوب لينوفو القادم (ThinkPad X1 Fold) سيكون قابل للطي؛ حيث تسمح شاشة OLED المرنة مقاس 13.3 بوصة للجهاز بالتحول عبر أوضاع مختلفة، حيث يمكن تحويله إلى جهاز لوحي كامل أو مطوي على طراز الكمبيوتر المحمول.

هناك لوحة مفاتيح على الشاشة لإدخال نص سريع، ولكن إذا كنت تفضل لوحة مفاتيح فعلية للكتابة فهناك لوحة مفاتيح Bluetooth يمكن استخدامها بشكل منفصل أو تُعلق مغناطيسيا إلى نصف الشاشة. كما يندرج الجهاز أيضًا تحت فئة (الحواسيب المتصلة دائمًا) always-connected PCs حيث تعاونت لينوفو مع إنتل لتصنيعه بمعالجات Intel Core التي تدعم تقنية Intel Hybrid.

أعلنت الشركة أنها ستقوم بإطلاق الجهاز في الأسواق قبل منتصف 2020 بسعر يبدأ من 2499 دولارًا للإصدار الذي يعمل بنظام Windows 10 Pro. كما سيتوافر إصدار يعمل بنظام Windows 10X المخصص للأجهزة القابلة للطي في وقت لاحق من العام.