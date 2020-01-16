مسؤول في هواوي يكشف عن مبيعات الهواتف في 2019

كشف مسؤول في شركة هواوي عن عدد الهواتف الذكية التي باعتها الشركة الصينية خلال عام 2019، ليعلن عن أرقام مبشرة، حتى في ظل العقوبات المفروضة عليها في إطار الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقد كان عام 2019 حافلًا بالنسبة لشركة هواوي، فمع أنها أعلنت عن اثنين من أفضل الهواتف الذكية في السوق، وهما: (بي30 برو) P30 Pro، و(ميت 30 برو) Mate 30 Pro، إلا أن حرمان الهاتف الأخير من خدمات جوجل؛ لأنه أُطلق بعد فرض العقوبات، أعاق تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ومع ذلك، تمكنت هواوي من تحسين شحناتها من الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، إذ شحنت خلال 2019 أكثر من 240 مليون هاتف، وقد شهدت هواتف سلسلتي (بي)، و(ميت) ارتفاعًا بنسبة 50% على أساس سنوي.

وقال (شو جيجون) – المدير الحالي لهواوي: إنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات البيع نحو 123 مليار دولار أمريكي، بزيادة 18% على أساس سنوي. ولولا العقوبات الأمريكية، لكانت هذه الأرقام أفضل بكثير.

وكشف جيجون أن تركيز هواوي لعام 2020 سينصب على تطوير خدماتها للأجهزة المحمولة لتكون بديلًا عن خدمات جوجل، فتتخلص بذلك من التبعية للشركات الأمريكية التي لم تعد قادرةً على التعامل مع هواوي بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) الشركة إلى القائمة السوداء في شهر أيار/مايو الماضي.

وكشفت هواوي أيضًا أنها تمكنت من بيع أكثر من مليوني وحدة من ساعة (هواوي ووتش جي تي2) Huawei Watch GT2 الذكية، وذلك خلال 3 أشهر فقط، كما باعت مليون وحدة من سماعة الأذن (هواوي فري دبدز 3) Huawei FreeBuds 3 في شهر واحد، وبلغ عدد مستخدمي تطبيق الصحة التابع للشركة 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في 170 دولةً.