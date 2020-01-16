فيسبوك تنبهك عند تسجيل الدخول إلى مواقع خارجية

أطلقت فيسبوك ميزة جديدة تسمى تنبيهات تسجيل الدخول Login Notifications، والتي ترسل للمستخدم إشعارًا عند استخدام حسابه لتسجيل الدخول إلى تطبيق تابع لجهة خارجية، وتأتي هذه الميزة بعد أن لاحظت الشركة سهولة نسيان المستخدم للمكان الذي يستخدم فيه بياناته على فيسبوك لتسجيل الدخول، وخاصةً أن استخدامها سهل جدًا.

وبالرغم من أن هذه الميزة لن تكون بمثابة طبقة إضافية من الحماية التي يمكن أن تمنح المستخدم أفضلية في حالة وصول شخص ما إلى الحساب بشكل غير صحيح، إلا أنها تمنحه مزيدًا من التحكم في معلوماته.

ويعتمد نموذج أعمال فيسبوك بأكمله على القدرة على توزيع بيانات المستخدم وتحويلها إلى شركاء الإعلان، وفي كل مرة تستخدم فيها فيسبوك لتسجيل الدخول إلى موقع آخر، فإنك توفر الوصول إلى بياناتك لهذه المواقع، كما تضيف المزيد من المعلومات إلى المعلومات الموجودة مسبقًا عنك على فيسبوك.

ويعرض الإشعار، الذي يحصل عليه المستخدم عبر البريد الإلكتروني وتطبيق فيسبوك، نوع التفاصيل التي شاركتها الشبكة الاجتماعية مع تطبيق الجهة الخارجية أو موقع الويب.

وفي حال عدم رغبة المستخدم في مشاركة عنوان بريده الإلكتروني وصورته الشخصية مع تطبيق الجهة الخارجية التي سجل الدخول إليه عبر بيانات فيسبوك، فإن بإمكانه النقر فوق زر تعديل الإعدادات في البريد الإلكتروني لإزالة الإذن الممنوح للتطبيق للوصول إلى التفاصيل الخاصة.

ويحصل المستخدم على إشعار في المرة الأولى التي يستخدم فيها معلومات تسجيل الدخول الخاصة به مع أحد التطبيقات، كما يحصل على إشعار آخر عند إعادة استخدامها بعد انتهاء صلاحية وصول هذا التطبيق إلى المعلومات.

ويمكن معرفة التطبيقات التي يمكنها حاليًا الوصول إلى معلومات تسجيل الدخول وإلغاء إمكانية الوصول إليها من خلال الاطلاع على فحص خصوصية الشبكة الاجتماعية، وبالرغم من أن الميزة تعد بسيطة بشكل عام، إلا أنها قد تساعد الكثير من الأشخاص في الحصول على فكرة دقيقة حول مقدار المعلومات التي يشاركونها.

وكشفت دراسة أجرتها شركة الأبحاث Pew في شهر أكتوبر الماضي أن عددًا كبيرًا من المستخدمين لا يدركون حقيقة أن فيسبوك تمتلك إنستاجرام وواتساب، وأظهرت دراسة أخرى أجريت في شهر يناير الماضي أن ثلاثة أرباع المجيبين لم يدركوا حجم البيانات التي جمعتها فيسبوك، وأكثر من نصفهم لم يكونوا مرتاحين لها بمجرد إبلاغهم.

وبذلت شركة التواصل الاجتماعي جهودًا كبيرة في العام الماضي لتوعية المستخدمين بما يمكنهم القيام به لتأمين معلوماتهم الخاصة على الموقع دون حذف حساباتهم بالكامل، وذلك من خلال الترويج لأداة فحص الخصوصية.

وقالت الشركة في تدوينة الإعلان عن الميزة: نحن نتفهم أن هناك حساسيات لخصوصية معلومات الأشخاص والمعلومات ذات الصلة ونتخذ خطوات فعالة لتحسين هذا في منتجاتنا، وسنستمر في اختبار ميزات إضافية للتحكم من قبل المستخدم في أوائل عام 2020.