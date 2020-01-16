جوجل تنهي تطبيقات كروم بدءًا من يونيو

شاركت شركة جوجل جدولًا زمنيًا محدثًا للتاريخ الذي ستتوقف فيه تطبيقات كروم Chrome عن العمل على جميع المنصات، بحيث سيكون شهر يونيو 2022 هو الموعد الذي ستنتهي فيه التطبيقات، ولكن ذلك يعتمد على المنصة المستخدمة.

وقالت جوجل في تدوينة: إنها ستبدأ في التخلص التدريجي من تطبيقات كروم التقليدية في شهر يونيو، وستنتهي ببطء على مدار عامين، لكن إضافات كروم ستظل موجودة.

وكانت الشركة قد صرحت قبل أربع سنوات أنها ستلغي تطبيقات كروم، التي ظهرت لأول مرة في عام 2013، على أنظمة ويندوز ولينكس وماكنتوش في عام 2018، لكنها كشفت الآن أن تطبيقات كروم ستتوقف في النهاية عن العمل على نظام التشغيل Chrome OS أيضًا.

ومن المفترض أن تتوقف الشركة عن قبول تطبيقات كروم جديدة في شهر مارس، لكن يمكن الاستمرار في تطوير التطبيقات الحالية حتى شهر يونيو 2022.

وتبدأ التواريخ المهمة في شهر يونيو من هذا العام، عندما تنهي جوجل دعمها لتطبيقات كروم على أنظمة ويندوز ولينكس وماكنتوش، ويحصل عملاء التعليم والمؤسسات على هذه المنصات على مزيد من الوقت حتى شهر ديسمبر 2020.

وتتأثر منصة Chrome OS وحواسيب كروم بوك Chromebook بهذا التغيير أيضًا، وهي المنصات التي جرى تطوير التطبيقات لها في الأصل، وسيتم دعم تطبيقات كروم على هذا المنصات حتى شهر يونيو 2022، مع توفير وقت إضافي لعملاء التعليم والمؤسسات حتى شهر ديسمبر من ذلك العام.

وتواصل جوجل دعمها واستثمارها في إضافات كروم على جميع المنصات الحالية، ويمكن الوصول إلى تطبيقات وإضافات كروم عبر سوق كروم الإلكتروني.

وتتشابه تطبيقات وإضافات كروم إلى حد ما، وحددت جوجل في عام 2010 الفرق بين الاثنين قائلة: تطبيق كروم هو شيء أكثر ثراءً وتفاعلًا من موقع الويب، لكنه أقل تعقيدًا من تطبيق سطح المكتب، بينما إضافات كروم هي شيء أكثر بساطة وتعزز وظيفة كروم، وتوفر الإضافات وظائف، لكن على عكس التطبيقات، هناك القليل من واجهة المستخدم.

ووفقًا للشركة، تستبدل تطبيقات كروم بتطبيقات الويب الغنية، والتي تعمل على تكرار وظيفة تطبيق كروم داخل إحدى صفحات الويب، ولدى جوجل صفحة انتقالية تركز على المطور، وتشجع الشركة إنشاء تطبيقات ويب تقدمية أو مجموعة من الإضافات وتطبيق ويب، بحيث يمكن للإضافة تحميل واجهة مستخدم تطبيق الويب من صفحة خارجية.