جوجل تحول آيفون إلى مفتاح أمان للمصادقة الثنائية

حدثت شركة جوجل تطبيقها المسمى Smart Lock لنظام آي أو إس iOS بميزة تجعل هاتف آيفون يحل محل مفتاح الأمان الفعلي، وبذلك أصبح بإمكان المستخدمين الآن استخدام معظم أجهزة هواتف آيفون الحديثة كمفتاح أمان لتطبيقات جوجل.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت عملاقة البحث في العام الماضي أنه يمكن استخدام جميع أجهزة أندرويد العاملة بواسطة Android 7 أو أحدث كجهاز مصادقة ثنائية لتسجيل الدخول إلى خدمات جيميل وجوجل درايف وخدمات جوجل الأخرى.

وأصبح معظم المستخدمين اليوم على دراية بميزة المصادقة الثنائية 2FA من خلال الرموز المرسلة عبر الرسائل القصيرة، ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تعتبر غير آمنة على نطاق واسع، ويوصى باختيار بدائل أكثر أمانًا مثل مفاتيح الأمان المادي التي يجري توصيلها بالهاتف أو الحاسب للتحقق من تسجيل الدخول إلى الخدمات.

وتقول ملاحظات التحديث لتطبيق Smart Lock: يمكنك مع هذا التحديث الجديد الآن إعداد مفتاح الأمان المدمج في هاتفك، وهو أفضل عامل مصادقة ثنائية لحسابك على جوجل.

وتوفر المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان تتجاوز اسم المستخدم وكلمة المرور، ويعني ذلك أنه بالإمكان التأكد من أنك صاحب الحساب عند تسجيل الدخول إلى خدمات جوجل من خلال هاتف آيفون دون استخدام المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة.

وتشبه العملية الجديدة وظائف Google Prompt الحالية، لكن الفارق الرئيسي هو أن تطبيق Smart Lock يعمل عبر البلوتوث، بدلاً من الاتصال عبر الإنترنت، وهذا يعني أن الهاتف يجب أن يكون قريب نسبي من الحاسب المحمول حتى تعمل المصادقة، مما يوفر طبقة أمان أخرى، ومع ذلك، فإن التطبيق نفسه لا يطلب أي مصادقة بيومترية.

وفقًا لجوجل، فإن الوظيفة الجديدة تستفيد من الجيب الآمن Secure Enclave ضمن معالج آيفون، والذي يستخدم لتخزين المفاتيح الخاصة بالجهاز بشكل آمن، وهي ميزة وفرتها آبل لأول مرة ضمن هاتف iPhone 5S، ويقول تطبيق جوجل: إنه يتطلب نظام التشغيل iOS 10 أو إصدار أحدث.

يذكر أن هذه الميزة لا تعمل إلا عند تسجيل الدخول إلى خدمات جوجل باستخدام متصفح الويب كروم Chrome، ويجب تمكين البلوتوث على جهاز الحاسب والهاتف لأن الأجهزة تتصل محليًا لطلب التأكيد والتحقق.