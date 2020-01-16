تقرير: آبل تهمين على سوق “سماعات الأذن اللاسلكية تمامًا”

توقع تقرير جديد أصدرته شركة (إستراتيجي أناليتيكس) Strategy Analytics بأن تكون شركة آبل قد باعت خلال عام 2019 نحو 60 مليون وحدة من سماعة الأذن اللاسلكية (أير بودز) AirPods.

وقالت الشركة: إن مبيعات ما يُعرف بسماعات الأذن اللاسلكية تمامًا التي تتصل مع الأجهزة عن طريق تقنية البلوتوث نمت خلال العام المنصرم بنسبة 200%. كما أظهر تقرير (توقعات إيرادات ومبيعات سماعات البلوتوث بين عامي 2001 و2024) أن شركة آبل ستهيمن على سوق (سماعات الأذن اللاسلكية تمامًا) الذي بدأته هي من خلال إطلاق أول سماعة (أير بودز) في عام 2016.

وعلق (كين هايرز) – مدير شركة (إستراتيجي أناليتيكس) – على التقرير بالقول: “إن سماعات (أيربودز) هي المهيمنة من حيث أحجام المبيعات والإيرادات في قطاع (سماعات الأذن اللاسلكية تمامًا)”. وأضاف: “حتى مع دخول بائعين آخرين إلى فئة (سماعات الأذن اللاسلكية تمامًا، ستظل آبل هي البائع المهيمن في الفئة حتى منتصف العقد المقبل”.

يُشار إلى أن (سماعات الأذن اللاسلكية تمامًا) هي سماعات البلوتوث التي تكون منفصلة عن بعضها ولا تحتاج إلى سلك لوصلها، وتستحوذ شركة آبل على نصف سوق هذه السماعات، تليها شركتا سامسونج وشاومي بحصة 10% لكل منهما. وقد شهد سوق هذه الفئة من السماعات نموًا بنسبة 200% خلال عام 2019، وكانت حصة آبل وحدها من هذا النمو 71%. ويتُوقع أن تبلغ إيراداتها نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2024.