اكتشاف 17 تطبيقًا تستنزف البطارية على متجر جوجل

اكتشفت شركة الأمن السيبراني Bitdefender مجموعة مكونة من 17 تطبيقًا على متجر جوجل بلاي Google Play تعمل على عرض الإعلانات بشكل عشوائي على هاتف المستخدم، حتى عند إغلاق التطبيقات، وتشتمل هذه التطبيقات على قارئ الباركود ولعبة سباق سيارات وتطبيق للطقس والعديد من تطبيقات الخلفيات.

وبالرغم من أن التطبيقات تأتي من مطورين مختلفين، إلا أنها لها تأثيرات مماثلة على هاتف المستخدمين، إذ جرى تصميمها بحيث تعمل بشكل طبيعي لعدة ساعات لتجنب اكتشافها، ثم تعمد بعد مرور 48 ساعة إلى تقسيم ملفاتها الأساسية إلى أدلة متعددة للتهرب من أدوات اكتشاف البرامج الضارة، كما أنها تتوقف عن عرض الإعلانات لمدة أربع ساعات.

وبعد هذه الفترة الأولية، تبدأ التطبيقات في تنزيل الإعلانات المنبثقة أو بثها باستخدام بيانات الهاتف، مما يستنزف عمر البطارية، وليس بالضرورة أن تكون هذه التطبيقات مفتوحة حتى تظهر الإعلانات المنبثقة، ويتم برمجتها لتظهر في أوقات عشوائية حتى يصعب على المستخدمين توقعها.

وتم تصميم العديد من التطبيقات أيضًا لإزالة أيقوناتها فعليًا من الهاتف بمجرد بدء بث الإعلانات، مما يجعل تعقب المصدر أكثر صعوبة، ووفقًا لتقرير Bitdefender، فقد جرى تنزيل المجموعة المكونة من 17 تطبيقًا أكثر من 550 ألف مرة، وقالت جوجل: إنها على دراية بالتطبيقات المعنية وإنها بصدد إزالتها من متجر جوجل بلاي.

وتمتلئ مراجعات المستخدم للعديد من التطبيقات بتحذيرات تعبر عن الصدمة من أن التطبيقات تجاوزت أدوات الكشف عن البرامج الضارة من جوجل، وكتب أحد المستخدمين: يعرض التطبيق إعلانات بوضع ملء الشاشة، لذا، لا تثبته أبدًا، وأنا أكتب لأقدم شكوى إلى متجر جوجل.

بينما كتب مستخدم آخر: تطبيق went أصبح غير مرئي من القائمة وظل يستهلك البطارية مع عرض إعلانات غير مرغوب فيها ضمن التطبيقات الأخرى.

وقال التقرير الذي حلل أحد التطبيقات: يرى المستخدمون إعلانات متعددة إما داخل التطبيق أو عند الضغط على أزرار مختلفة، ويعتمد التكرار الذي تظهر به الإعلانات أثناء وجودها في التطبيق على قيمة عشوائية، وهناك احتمال أن ينبثق إعلان عند استخدام بعض وظائف التطبيق في نصف الحالات.

وتشمل قائمة التطبيقات: