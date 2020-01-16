أكثر 10 تطبيقات تنزيلًا على مستوى العالم خلال عام 2019

أدى تطور الهواتف والأجهزة الذكية إلى زيادة اعتماد المستهلكين عليها بشكل كبير، وهذا بدوره ساعد في ازدهار قطاع تطوير التطبيقات لتلبية احتياجاتهم اليومية.

أظهر تقرير جديد لشركة Sensor Tower للتحليلات أن إجمالي تنزيلات التطبيقات في جميع أنحاء العالم بلغ 28.7 مليار خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك بزيادة قدرها 4.7% على أساس سنوي. وزادت التنزيلات على مدار العام بنسبة 9.1% حيث وصلت إلى 114.9 مليار، بما في ذلك: 30.6 مليار من متجر آب ستور لنظام التشغيل (آي أو أس)، و84.3 مليار من متجر جوجل بلاي.

كما تمكنت جوجل لأول مرة منذ 5 سنوات من انتزاع المركز الأول من فيسبوك في التطبيقات الأكثر تنزيلًا على الأجهزة المحمولة، حيث حققت جوجل أكثر من 841 مليون تنزيل خلال الربع الرابع من 2019 مقارنةً بفيسبوك التي حققت 800 مليون تنزيل. وأنهى TikTok العام بكونه التطبيق الثاني الأكثر تحميلًا خلال العام بعد واتساب.

أكثر 10 تطبيقات تنزيلًا حول العالم خلال عام 2019:

1- تطبيق واتساب:

كان تطبيق التراسل الفوري واتساب أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها في جميع أنحاء العالم لشهر ديسمبر 2019 حيث حقق 112 مليون عملية تنزيل، ما يمثل زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2018. وقد جاءت 4 تطبيقات مملوكة لفيسبوك في المراكز الخمسة الأولى، وحققت أكثر من 850 مليون تنزيل على مدار العام.

وبالنسبة للبلاد التي استحوذت على أكبر نسب من عمليات تثبيت للتطبيق خلال الربع الرابع من عام 2019 فكانت الهند بنسبة 32% والبرازيل بنسبة 9% من إجمالي التنزيلات.

2- تطبيق TikTok:

تمكن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الصيني TikTok من احتلال المركز الثاني كأكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم متخطيًا اثنين من تطبيقات فيسبوك وهما: مسنجر وفيسبوك نفسه.

حيث وصلت تنزيلات التطبيق إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الأخير من عام 2019 بحوالي 220 مليون عملية تنزيل، وهذا يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 ونمو بنسبة 6% على أساس سنوي. وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات إلى 730 مليون تنزيل على مدار العام.

3- تطبيق مسنجر:

احتل تطبيق مسنجر المركز الثالث في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا خلال عام 2019؛ بعد أن انتزع منه تطبيق TikTok المركز الثاني الذي كان يحتله عام 2018. وقد وصل إجمالي عدد تنزيلات مسنجر إلى 720 مليون تنزيل على مدار العام.

4- تطبيق فيسبوك:

جاء في المركز الرابع تطبيق فيسبوك، والذي يضم 2.5 مليار مستخدم نشط تقريبًا. وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات إلى 690 مليون تنزيل على مدار العام.

5- تطبيق إنستاجرام:

يحتل المركز الخامس تطبيق إنستاجرام الذي يملك ما يزيد عن مليار مستخدم نشط شهرياً. وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات إلى أكثر من 440 مليون تنزيل على مدار العام.

6- تطبيق Likee:

جاء في المركز السادس تطبيق Likee لإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها، الذي قدمته شركة (Bigo Technology) التي يقع مقرها في سنغافورة عام 2017. وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات أكثر من 330 مليون تنزيل في عام 2019. ويعتبر ذلك نموًا بنسبة 173% مقارنة بالعام الماضي، وقد استحوذت الهند أكثر من نصف عمليات التثبيت.

7- تطبيق SHAREit:

جاء في المركز السابع تطبيق SHAREit التابع لشركة لينوفو والمخصص لنقل الملفات بين الأجهزة بسرعات عالية؛ حيث يمكن للمستخدمين نقل أي ملفات بما في ذلك: الصور، ومقاطع الفيديو، وجهات اتصال، والتطبيقات وغيرها. وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات له أكثر من 320 مليون تنزيل خلال عام 2019.

8- تطبيق يوتيوب:

جاء في المركز الثامن تطبيق يوتيوب من جوجل، وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات له أكثر من 290 مليون تنزيل في عام 2019.

9- تطبيق سناب شات:

جاء في المركز التاسع تطبيق سناب شات وهو أول من جلب ميزة القصص والصور والرسائل التي تختفي بعد فترة قصيرة من استلامها لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات له أكثر من 280 مليون تنزيل في عام 2019.

10- تطبيق نتفليكس Netflix:

احتل المركز العاشر في القائمة تطبيق (نتفليكس) Netflix لبث الفيديو؛ حيث وصل إجمالي عدد التنزيلات له أكثر من 230 مليون تنزيل في عام 2019.