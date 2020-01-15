ويندوز 7.. إليك الخيارات المتاحة بعد توقف مايكروسوفت عن دعمه

يعتبر نظام التشغيل (ويندوز 7) Windows 7 من أفضل الإصدارات التي أطلقتها مايكروسوفت خلال العقد الأخير، حيث حظى النظام بإعجاب كبير من مستخدمي إصدارات ويندوز السابقة، وظل بديلًا مريحًا لإصدار (Windows 8).

ولكن اعتبارًا من يوم أمس 14 يناير 2020 توقفت شركة مايكروسوفت عن تقديم أي مساعدة تقنية أو تحديثات لنظام ويندوز 7؛ حيث أرسلت الشركة آخر مجموعة من تحديثات الأمان للأفراد الذين يستخدمون النظام، ولن يتلقى هذا النظام بعد اليوم أي تحديثات.

إذا كنت ستواصل استخدام إصدار ويندوز 7 بعد انتهاء الدعم؛ سيعمل حاسوبك بشكل طبيعي، لكنه سيصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات لأنك لن تتلقى أي تحديثات، بما في ذلك: تحديثات الأمان.

وبناءً عليه توصي مايكروسوفت بشدة بترقية حاسوبك ليعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 لتجنب التعرض للمخاطر الأمنية في المستقبل.

السؤال الأهم الآن؛ إذا كنت لا تزال تستخدم ويندوز 7 على حاسوبك الشخصي، أو تستخدم جهاز يعمل بنظام ويندوز 7 في مؤسسة ما، فما هي الخيارات المتاحة لك؟

أولًا؛ الخبر السار:

بينما ستُنهي مايكروسوفت دعمها لنظام التشغيل؛ فإن العديد من البرامج ستستمر في تلقي التحديثات لبعض الوقت. حيث أعلنت جوجل مؤخرًا أنها ستوفر الدعم لمتصفح (كروم) Chrome على نظام التشغيل ويندوز 7 لمدة 18 شهرًا على الأقل، وستظل برامج مثل: Steam ومتصفح (فايرفوكس) Firefox وحتى متصفح مايكروسوفت (إيدج) Edge مدعومة في الوقت الحالي.

ثانيًا؛ الخيارات المتاحة لك:

الخيار الأول: التبديل إلى إصدار مدعوم من مايكروسوفت:

تدعم مايكروسوفت إصدارين من نظام التشغيل ويندوز؛ وهما: نظام Windows 8.1 – دعمه مستمر حتى عام 2023 -، ونظام Windows 10.

لا تزال الترقية إلى نظام ويندوز 10 مجانية للمستخدمين الذين لديهم (مفتاح ترخيص ويندوز 7 أصلي) Windows 7 product key.

كما يمكنك الترقية إلى Windows 8.1 بدلاً من ذلك، حيث إنه أقرب إلى ويندوز 7 في نواح كثيرة وستوفر الشركة الدعم له لمدة ثلاث سنوات أخرى. ولكن الجانب السلبي للترقية إلى Windows 8.1 هو وجوب شراء مفتاح الترخيص للمنتج.

بينما إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه قديمًا إلى حد ما، فيمكنك شراء جهاز جديد تمامًا يدعم الحصول على ترخيص لنظام التشغيل ويندوز 10 مجانًا، وهذا يعتبر حلًا مثاليًا بالنظر إلى أن مفتاح ترخيص نظام ويندوز 10 يكلف أكثر من 100 دولارِِ، فمن الأرخص في كثير من الأحيان شراء جهاز كمبيوتر شخصي جديد يتضمن هذا المفتاح مجانًا.

الخيار الثاني؛ البقاء على ويندوز 7 لفترة أطول:

لن يتوقف نظام ويندوز 7 عن العمل بعد 14 يناير/ كانون الثاني 2020، بل سيستمر في العمل كما كان من قبل ولكن التغيير الوحيد هو أنه لن يتلقى تحديثات الأمان الرسمية بعد الآن. وهذه تعتبر مشكلة إذا كنت متصلًا طول الوقت بالإنترنت؛ لذلك يعد اختيار جدار الحماية المناسب، وبرنامج مكافحة الفيروسات المحدث أمرًا ضروريًا في هذه الحالة.

الخيار الثالث؛ الاعتماد على اشتراكات ESU:

هذا الخيار يناسب الشركات التي تعتمد على نظام ويندوز 7، حيث يمكن لعملاء المؤسسات والشركات شراء اشتراكات ESU لتلقي تحديثات الأمان بعد 14 يناير 2020. ولكن المشكلة تكمن قي أن تكلفة الاشتراك تتضاعف سنويًا، ومع ذلك فهي خيار جيد للمؤسسات التي تحتاج إلى المزيد من الوقت لترحيل الأنظمة أو تحتاج إلى استخدام Windows 7 بسبب البرامج القديمة التي تعمل بها والتي لا تتوافق مع الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل مايكروسوفت.

الخيار الرابع؛ التبديل إلى نظام Linux:

إذا لم تكن الترقية إلى إصداري ويندوز 8 أو ويندوز 10 خيارًا يناسبك، فيمكنك الانتقال إلى نظام التشغيل (لينكس) Linux. وهناك الكثير من توزيعات Linux للاختيار من بينها، إليك قائمة قصيرة من التوزيعات التي قد تناسبك في البداية: