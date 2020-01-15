أخبار الإنترنت

ميزة جديدة من جوجل تسهل عليك التسوق من محرك البحث

ميزة جديدة من جوجل تسهل عليك التسوق من محرك البحث
140

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة تجمع نتائج البحث عن الملبوسات في مكان واحد، وذلك بغية تسهيل التسويق، خاصةً مع كثرة النتائج التي تظهر للمستخدمين.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “لطالما أتاح لك (البحث) Search إيجاد روابط لمنتجات ومتاجر مختلفة، واعتبارًا من اليوم وخلال الأسبوع الحالي ستبدأ في رؤية الثياب، والأحذية، والملحقات من الإنترنت في مكان واحد على (البحث) على جهازك المحمول، بحيث يسهل عليك تصفح الكثير من المتاجر والعلامات التجارية المختلفة حالًا”.

ميزة جديدة من جوجل تسهل عليك التسوق من محرك البحث

وأوضحت جوجل أنها ستتعرف على المنتجات الشائعة من المتاجر المتاحة على الويب، وستجمعها في قسم جديد على (البحث). ويمكن تصفية النتائج حسب النمط، والقسم، والحجم، كما يمكن النظر إلى صور متعددة لمنتج واحد، حيث يمكن معرفة المزيد من المنتج الذي يُعجب به المستخدم من خلال زيارة موقع المتجر.

وفي حال كان المستخدم يعرف ما يريد، فإن الميزة الجديدة ستجمع المنتجات من عدة متاجر معًا، حيث يمكن الوصول إلى المراجعات الخاصة بالمنتجات. ولجعل هذه الميزة ممكنة، تفهرس جوجل وتنظم المنتجات من أكثر من متجر إلكتروني، وتحديث المعلومات بانتظام.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تقرير جديد يكشف عن أكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم

جوجل تتخلص تدريجيًا من أداة تتبع مربحة للمعلنين

ووعدت جوجل بتوسعة الميزة الجديدة لتشمل المزيد من استعلامات البحث، والفئات، والأجهزة، والمنتجات.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

كيف يمكنك إطالة عمر بطارية هاتفك في نظام أندرويد 10؟

دراسات وتقارير

براءات الاختراع الأمريكية تحقق رقمًا قياسيًا في 2019.. IBM وسامسونج في المقدمة

منوعات تقنية

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم تنبؤات شبه آنية للطقس

أخبار الإنترنت

جوجل تصدر تحديثًا رئيسيًا لخوارزميتها للبحث

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد