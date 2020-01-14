HUAWEI X GENTLE MONSTER نقطة انطلاق جديدة للأجهزة الذكية

حققت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين نقطة انطلاق جديدة في عالم الأجهزة الذكية والأنيقة القابلة للارتداء في السوق الإماراتي مع إطلاق أحدث ابتكاراتها في عالم النظارات HUAWEI X GENTLE MONSTER بالتعاون مع GENTLE MONSTER، العلامة التجارية الكورية الرائدة في صناعة النظارات الشمسية والطبية.

يزداد توجّه المستهلكين مع تقدم التكنولوجيا نحو اختبار تجربة اتصال أكثر سلاسة وراحة، وتشير التوقعات إلى أن المستقبل القريب سيشهد تزايد انتشار الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في مختلف جوانب حياتنا اليومية، وانطلاقاً من رؤيتهما المشتركة، أبرمت هواوي و GENTLE MONSTER شراكة لابتكار نظارات ذكية أنيقة تتمتع بمزايا تقنية عالية يمكنها تحويل الاتصالات اليومية إلى تجربة أكثر سلاسة بلمسة راقية وفريدة.

تمتاز نظارات HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR بمظهر أنيق وتجربة ارتداء مريحة، وتتميز ذراع النظارة بتصميم منحنٍ، طويل وناعم يجعلها خفيفة الوزن على غرار النظارات التقليدية، مما يتيح ارتداءها في كافة المناسبات، وتخفي ذراعيّ التثبيت النحيفتان لنظارة HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR مجموعة من الوظائف عالية التقنية.

استخدمت هواوي مواد توفر انسيابية عالية ومرونة لابتكار ذراعي التثبيت النحيفين لنظارات HUAWEI X GENTLE MONSTER، لضمان إخفاء المكونات المتطورة في داخل لتوفير أقصى درجات المتانة، وتبلغ سماكة أنحف أجزاء ذراعي النظارة 0.45 مم.

وقد خضعت نظارة HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR لخطوات تصنيع متطورة جعلتها تستحق بجدارة التوافق مع المعيار IP67 الخاص بمقاومة الغبار والمياه، مما يتيح إمكانية استخدامها في الأنشطة اليومية دون الحاجة للقلق من المطر والتعرّق.

تجربة ستيريو خاصة مع خاصية ذكية لإلغاء الضجيج

تحتل الموسيقى أهمية كبيرة في حياتنا، فهي تشكل مصدراً للإلهام والتحفيز ووسيلة مثالية للاسترخاء، وتضم نظارات HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR مُكبّري صوت مزدوجين شبه مفتوحين، ما يمنح المستخدم صوتاً غامراً وأكثر وضوحاً.

إلى جانب ذلك، تتمتع النظارات بتصميم انسيابي دقيق يمتد بسلاسة نحو موضع مُكبّر الصوت، ما يسمح بوصول الصوت مباشرة إلى أذن المُستخدم والحد من احتمالات تشتت الصوت، وبعبارة أخرى تتيح النظارة للمستخدم فرصة الاستمتاع بصوت ستيريو نقي وعالي الجودة، لا يتسلل إلى آذان الأشخاص المُحيطين.

كما تعتمد النظارات على تكنولوجيا خطية ذكية لتخفيف الضجيج، مع تزويدها بميكروفون مزدوج من جهة واحدة، مما يسهم في الحد من الضجيج المُحيط، بحيث يستمتع المستخدم بالمحتوى الموسيقي دون أن يتشتت انتباهه بحركة المرور أو الحشود الصاخبة.

علاوةً على ذلك، تنفرد النظارة بتقنيات رائدة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتخفيض الضجيج الصوتي، مما يسهم بشكلٍ كبير في خفض مستوى الضجيج للميكروفونات المزدوجة ضمن مساحة لا تزيد عن 5 ملم في ذراعي تثبيت النظارة.

خاصية مبتكرة للشحن لاسلكياً

تأتي نظارات HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR مزوّدة بعلبة جلدية خفيفة الوزن وسهلة الحمل، ولا تتطلب النظارات أي كابلات شحن، حيث تتم عملية الشحن بسهولة عبر وضع النظارة في علبتها الجلدية المزوّدة بتقنية الشحن اللاسلكي الجديدة، والتي تتيح للمستخدم الاستمتاع بنمط حياته الذكي دون القلق بشأن نفاد طاقة البطارية.

ويمكن للمستخدم أيضاً الاستماع للموسيقى المفضلة أو إجراء مكالمات لمدة 2.5 ساعة بعد إجراء عملية شحن واحدة، مع إمكانية زيادة المدة إلى 8 ساعات من وقت التشغيل عند استخدامها مع علبتها المخصصة للشحن باستطاعة 2200 ميلي أمبير.

مساعد ذكي متصل دائماً بالإنترنت

مع نظارات HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR يمكن للمستخدم الرد على المكالمات الهاتفية اليومية والتحكم بالموسيقى أو استخدام خاصية المساعد الصوتي، كل ذلك عبر النقر مرتين على ذراع النظارة.

وقد تم تزويد النظارات بمستشعرات لاستكشاف وضعية الارتداء، حيث يتم إيقاف تشغيل الموسيقى عند خلع النظارة عن الوجه، وإعادة تشغيلها تلقائياً بمجرد ارتداء النظارة مجدداً، وعند اقتران النظارة بأحد هواتف هواوي الذكية المزودة بنظام التشغيل EMUI 10، ستقدم النظارات تنبيهات ذكية للمستخدم وفقاً لنشاطاته اليومية ليستمتع بحياته بغض النظر عن مكان تواجده.

الأسعار والتوافر

تتوفر نظارات HUAWEI x GENTLE MONSTER EYEWEAR بنموذجين ابتداءً من 9 يناير في متاجر تجارب عملاء هواوي ومواقع التجارة الإلكترونية ومجموعة مُختارة من متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة.