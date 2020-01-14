هواوي تطلق P30 Lite New Edition للتغلب على الحظر الأمريكي

أطلقت شركة هواوي هاتفها الجديد (هواوي بي30 لايت نيو إيدشن) Huawei P30 Lite New Edition الذي يعد نسخة محسنة من هاتفها الحالي (بي30 لايت) P30 Lite، الذي أُطلق قبل نحو 10 أشهر.

ويأتي هذا الهاتف في مسعى من الشركة الصينية لترويج هواتفها الحالية في ظل الحظر المفروض عليها من الحكومة الأمريكية، فهي لم تعد قادرة على إطلاق هواتف ذكية بنظام أندرويد مع خدمات جوجل، لذا فإن الهاتف الجديد يأتي مع خدمات جوجل لأنه تحديث عن هاتف أُطلق قبل الحظر.

ويقدم هاتف P30 Lite New Edition المواصفات ذاتها التي جاء بها هاتف P30 Lite، ولكنه يقدم زيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وذاكرة التخزين الداخلية. فهو يأتي مع ذاكرة (رام) بحجم 6 جيجابايت مقارنةً بـ 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت مقارنة بـ 128 جيجابايت في P30 Lite. وفيما عدا ذلك فالهاتفان متماثلان.

وبهذه الطريقة، يمكن لهواوي إعادة هواتف عام 2019 دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص جديد لخدمات جوجل. ويتوفر الهاتف على الموقع الخاص بهواوي في المملكة المتحدة.